Žijeme v utopickém systému, říká režisér Petr Zelenka

PRAHA Režisér a scenárista Petr Zelenka o svém novém celovečerním filmu, podstatě rozdělené společnosti a o tom, že se bojí, jak to s lidskou společností celé dopadne.

Velký ohlas vzbudily už první filmy, které Petr Zelenka režíroval podle vlastních scénářů: mystifikační Mňága – Happy End z roku 1996 a hlavně tragikomický snímek Knoflíkáři (1997). Hlášky jako „To neřeš“, „Neživíš, tak nepřepínej“ anebo „Nežereš maso, nepoznáš vtip“, které se v nich objevily, zlidověly natolik, že už si ani nevzpomeneme, kde jsme je slyšeli poprvé. Největší úspěch slavil Zelenka s Rokem ďábla, který si v roce 2003 vysloužil sedm Českých lvů včetně toho za nejlepší film.

Událostí je však každý jeho snímek – zejména v posledních letech, kdy v nich řeší palčivá politická či historická témata. A to platí i pro letošní film Modelář, který začátkem února vstoupil do kin a v němž jednu z hlavních rolí ztvárnily drony páchající atentáty. Do těch dalších Zelenka obsadil skvěle se doplňující dvojici Kryštof Hádek a Jiří Mádl.

Čím vás zaujalo zrovna téma modelářů a dronů?

Ani nevím, nějak mě tyhle létající mašinky začaly fascinovat – stejně jako lidi, kteří se kolem nich motají. Ale mě vždycky zajímali i klasičtí modeláři. Sám jsem sice nikdy žádné modely nestavěl, ale vždycky se mi to líbilo. I když droňáci vlastně ani modeláři nejsou… A postavy v našem filmu s drony buď závodí, nebo je provozují na komerční bázi.