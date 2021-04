Místo půstu vyzkoušela i raw veganské jídlo. Je dobré jít vlastní cestou, radí husitská farářka do života

Praha O farářce Sandře Silné jsem se poprvé dozvěděla před několika lety, když jsem psala o netradičních pohřbech. Jednou z jejích mnoha aktivit je totiž doprovázení pozůstalých a provázení obřady v pražském Lese vzpomínek, kde se popel pohřbívá ke kořenům stromů. Dnes má ale být tématem naděje, kterou přinášejí Velikonoce.

Lidovky.cz: Velikonocům předchází postní období. Co znamená pro vás jako farářku?

Jednak je to samozřejmě příprava na Velikonoce. V rytmu liturgického roku je to takové zpomalení. A letos máme už druhou postní dobu, kdy jsme chtě nechtě všichni zpomaleni. Týká se to věřících i lidí, kteří se obracejí někam jinam. Záměrně neříkám nevěřících. Pro mě osobně postní doba vždy byla a je pokusem zjednodušit na těch čtyřicet dní život, ostříhat to, co dávám ven, a zaměřit se dovnitř, k vděčnosti za to, co mám, k pozorování, kde jsem, a k promýšlení, co dál.