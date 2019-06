Hlasová koučka: Zpívání zlepšuje zdraví. Nepohoda zpěváka se projeví na jeho hlasu

Praha Lidský hlas není jako jiné hudební nástroje: na rozdíl od nich je součástí našeho těla, a proto se na jeho kvalitě odráží naše duševní i fyzická pohoda. A tu naopak ovlivňuje zpěv, který pomáhá vyplavovat endorfiny, snižovat stres a navíc je prevencí proti některým plicním onemocněním. Říká to hlasová koučka a lektorka zpěvu Julliet Russell, která vystoupí na Meltingpot fóru v Ostravě.

Lidovky.cz: Vaší prací je trénovat lidské hlasy. Když k vám přijde nový klient, co je nejdůležitější věc, kterou ho chcete naučit?

Obvykle se snažím zjistit od nich, co je přivedlo na lekci zpěvu. Podporuji lidi v jejich způsobu učení se. Proto je pro mě důležité se s nimi lépe poznat, navázat s nimi kontakt. Společně objevujeme, co je pro ně nejlepší, a hledáme limity, co může jejich hlas zvládnout. Moje práce je zpěváky nasměrovat k možnostem, které mají.

Lidovky.cz: Pracujete hlavně se zpěvákovým hlasem a jeho možnostmi, nebo je to spíš práce s jejich hlavou? Se zpěváky asi nemůžete být při každém jejich tréninku.

Hlas je opravdu jedinečný nástroj, protože je to součást člověka. Nemůžete oddělit hlas od toho, co se děje s lidským tělem a myslí. Zpěvákova hlasová technika, funkčnost hlasu, jeho myšlenky a pocity – to všechno je spojené. Proto pracuji se zpěvákem jako s celkem. Samozřejmě, někdy máte nějaké technické věci, na kterých musíte zapracovat, a někdy musíte jít hlouběji.

Lidovky.cz: Vedla jste lekci o józe pro zpěváky. Jak jsou tato dvě témata propojená?

Ta lekce se nakonec neuskutečnila, ale hodně se zaměřuji na vztah zpěvu a well-being – osobní pohody. Učím lidi, jak využívat zpěv při truchlení nebo třeba pro lepší zdraví. Zpíváním zlepšujete kapacitu a kondici plic, pomáhá pacientům s chronickou bronchitidou. Zpěv je i prevencí problémů se srdcem.

Lidovky.cz: Takže jsou lidé, kteří zpívají, zdravější?

Nelze to takhle zjednodušit, ale zpěv má celou řadu benefitů. Blahodárně působí sociální spojení s dalšími lidmi, které s ním jde ruku v ruce. Při zpívání relaxujete, vyplavují se vám endorfiny. Naopak se snižuje hladina kortizolu, která ovlivňuje, jak moc jste ve stresu. Skupinové zpívání snižuje míru společenské izolace a pomáhá v boji proti depresi. Je hodně důvodů, proč zpívat, má to opravdu řadu společenských i zdravotních výhod.

Lidovky.cz: Kromě individuální výuky vedete také sbor. Jak je sólový a sborový zpěv odlišný?

Myslím si, že jsou tam velké rozdíly. Endorfiny se vám vyplavují, ať zpíváte cokoliv a jakkoliv. Výzkumy, které dokazují velmi dobré účinky zpěvu na člověka, jsou ale zaměřené obvykle právě na skupinové zpívání.

Lidovky.cz: Je kvůli tomu i pro zpěváka se sólovou uměleckou dráhou prospěšné zpívat i ve sboru?

Myslím, že to záleží na tom, proč ten člověk zpívá. Někteří lidé tím vyjadřují svou kreativitu, chtějí se umělecky vyjádřit. Jindy se zpívání využívá ve svépomocných skupinách jako terapeutický prostředek. Zpěv je pro každého, ale každý si musí najít svou cestu.

Lidovky.cz: Pracovala jste nicméně s Madonnou, děláte hlasovou koučku v pořadech jako je The Voice. Předpokládám, že na téhle úrovni už zpěv není pro každého, protože je tam hodně tlaku a stresu?

Ano, ale zároveň součástí zaměstnání zpěváka je být tak relaxovaný a klidný, jak jen můžete, když zpíváte. Tlak musíte ukočírovat, protože jinak se nervozita stane součástí vystoupení. A to tak být nemusí, můžete se naučit to ovládat. Při zpěvu vyjadřujete sebe, hudbu, emoce, komunikujete s publikem. Pro zpěváka je tak důležité uvědomovat si, proč dělá to, co dělá, a nezabývat se zbytečnostmi okolo. A tou zbytečností okolo je právě tlak a stres.

Vrcholoví zpěváci se o sebe musí starat

Lidovky.cz: A jsou toho z vaší zkušenosti vrcholní zpěváci skutečně schopni? Je pro ně zpěv také blahodárný?

Někdy může být problematické, když v kariéře rychle poskočíte, všechno se rychle mění. Rázem zpíváte mnohem častěji a více. V takových chvílích je důležité vědět, jak se starat o svůj hlas a o sebe, udržovat si dobré návyky. Každá osoba je jiná a každý jinak zvládá péči o sebe. Nicméně my všichni, i nezpěváci, musíme najít způsob, jak zvládat náročnější chvíle. U zpěváků je to jiné jen v tom, že nepohoda se projeví na jejich hlasu. Není to jako s kytarou, kterou odložíte na konci koncertu. Jsem přesvědčena, že i lidé, kteří zpívají na té nejvyšší úrovni, bývají stále šťastní, že zpívají. A v tom je i role okolí zpěváka a jeho kouče, který hlídá, aby umělec například nepracoval příliš tvrdě.

Lidovky.cz: Jak rozdílné je učit lidi různým žánrům?

Samozřejmě že v různých žánrech jsou různé technické a stylistické rozdíly. Učíte se, jakým jazykem se v tom žánru hovoří. V populární hudbě se snažíte vytvořit si svůj vlastní, osobitý styl, nechcete znít jako někdo jiný. Vokalisté nebo klasičtí zpěváci naopak potřebují vytvořit naprosto konkrétní zvuk, který reprezentuje to, co zrovna zpívají, ne je samotné. Základ je pořád stejný, ale pěvecká technika je trochu odlišná.

Lidovky.cz: Jaké pro vás je pracovat „v záři reflektorů“? Své služby poskytujete některým velmi známým zpěvákům.

Jako hlasová lektorka pořád stojím v pozadí za vystupujícím zpěvákem. Mým úkolem je podporovat ho, aby využíval svůj hlas s citem, efektivně a zlehka, aby z toho vzniklo skvělé vystoupení. Upřímně řečeno, moje role je u profesionálních zpěváků, chlapců a děvčat ve škole i u soutěžících v The Voice stále stejná bez ohledu na okolí, mění se jen kontext.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla místo vlastní sólové dráhy učit jiné zpívat?

Nevnímám to takto odděleně. Kromě lektorování i sama zpívám a můj vlastní zpěv ovlivňuje, jakým způsobem pak učím jiné. Vím, že ne všichni lektoři zpěvu sami zpívají, pro mě je to ale důležité, protože si tak lépe uvědomuji, čím si zpěváci, které učím zacházet s hlasem, procházejí. A zpětně se od nich také učím: potkávání zajímavých lidí je základním stavebním kamenem té práce. Jste otevření lidem, spojujete se s nimi a poznáváte je. Miluji zpívání a to, co z lidí dostává ven. Proto je mou vášní zpěvákům pomáhat a podporovat je v rozvíjení jejich kreativity a hlasu.