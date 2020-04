Zvládat krize jako sportovci. Kouč Marian Jelínek o dvojčeti v naší hlavě i o tom, proč je Jágr tak úspěšný

17. dubna 2020 12:00 Lidovky.cz > Zprávy > Lidé

Praha Nevěří, že žijeme ve více stresující době než naši předci. To my sami jsme se rozhodli trpět depresemi z neúspěchu, protože jsme začali vzývat výkonnost a ignorovat etické hodnoty. Ve skutečnosti je to všechno jen v naší hlavě – a výsledky vrcholových sportovců, jejichž byl Marian Jelínek mentálním koučem, mu dávají za pravdu.

Lidovky.cz: Nejčastěji se o vás mluví jako o mentálním kouči. Co si pod tímto pojmem představit?

Sám vlastně nevím, jak bych to nazval. Proto říkám, že inspirativní formou pracuji se subjektivním světem člověka. Moderní doba je totiž typická honěním se za věcmi, které jsou mimo nás, po majetku v první řadě. Skoro každý chce nové auto, lepší byt a luxusnější kuchyň, ale bezmála všichni jsme zapomněli na to, že růst by měl především náš vnitřní svět. Ten totiž, na rozdíl od světa vnějšího, můžeme mít pod kontrolou. Doba se mění a všechno se odvíjí především od výsledků, říká trenér Mountfieldu Růžička Dám vám příklad třeba z tenisu: když udělám jako hráč chybu a lidi začnou pískat, je to situace, kterou z kurtu ovlivnit nemohu. Je ale jenom na mně, jak na ni v tu chvíli zareaguji. A moje reakce bude odpovídat tomu, jak mám nastavený svůj vnitřní neboli subjektivní svět. Pokud budu typ hráče, který je ve svém vnitřním prostředí zaplaven „jedy“, například strachem, mám následkem toho narušenou vnitrosvalovou koordinaci a chybuji. Jestliže však bude moje vnitřní prostředí bez myšlenek, mám naději, že se dostanu do zóny, v níž je člověk nejvýkonnější.