Rakousko ustupuje od absolutního zákazu kouření. Nechtějí ho lidovci ani svobodní

VÍDEŇ/PRAHA Absolutní zákaz kouření, který měl v Rakousku platit od května příštího roku, v platnost nakonec nevstoupí. Podle agentury APA se na tom v pondělí shodli zástupci Rakouské lidové strany (ÖVP) a Svobodné strany Rakouska (FPÖ), které jednají o vytvoření koaliční vlády. Restaurace by měly nadále fungovat podle dosavadních pravidel.

„Jsem pyšný na toto skvělé řešení v zájmu nekuřáků, kuřáků i provozovatelů restaurací,“ uvedl v pondělí na twitteru předseda FPÖ Heinz Christian Strache.



Návrh na absolutní zákaz kouření v restauracích předložila dosluhující vláda sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců již v roce 2015. Měl začít platit v květnu příštího roku. Před říjnovými předčasnými volbami ale chystané opatření kritizovali zástupci FPÖ, podle nichž by ohrozilo rakouskou gastronomii.

Zachovaný by měl zůstat současný stav, kdy lze kouřit v místnostech, které jsou k tomu určené a zároveň jsou oddělené od nekuřáckých prostor.

S mladistvým v autě si v Rakousku nezapálíte

Vyjednávači ÖVP a FPÖ se v pondělí podle agentury APA zároveň dohodli na větší ochraně mladistvých před kouřením. Cigarety by si napříště měli mít možnost koupit jen lidé starší 18 let. V současnosti si v Rakousku tabákové výrobky mohou kupovat už šestnáctiletí. Zakázané by mělo být v budoucnu také kouření v automobilech, pokud v nich sedí i nezletilí.



Strany vznikající koalice v pondělí kvůli zrušení plánovaného absolutního zákazu kritizovala řada předních rakouských lékařů i členové opozičních stran. „Tím (budoucí) černo-modrá koalice dokazuje, že jim na zdraví lidí nezáleží,“ uvedla končící ministryně zdravotnictví za SPÖ Pamela Reniová-Wagnerová. Odvrat od absolutního zákazu označila za „zpátečnický krok“ a „retro politiku“.

Částečný zákaz kouření na veřejných místech byl v Rakousku zaveden už v roce 2009, rozsáhlý seznam výjimek ale výrazně omezil jeho účinnost. Od roku 2010 mohou provozovatelé restaurací umožnit zákazníkům kouřit jen v případě, že mají k dispozici oddělenou kuřárnu, nebo je-li jejich provozní plocha menší než 50 čtverečních metrů.

V Rakousku, které je podle statistik na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, podle místního ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13 000 lidí.

V Česku začal protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, platit na konci května. Minulý týden Senát nepodpořil žádné změny této normy.