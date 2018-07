Lidovci chtějí zamezit vylidňování malých obcí. Lidé v nich by získali slevu na odvodech

Praha Někteří zaměstnanci žijící v nejmenších obcích by mohli platit nižší sociální odvody. Každý měsíc by na nich dostali slevu 500 korun. Zvýhodnění navrhli lidovečtí poslanci v novele příslušného zákona. Mohlo by podle nich pomoci zastavit vylidňování nejmenších obcí a jejich celkový úpadek. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

„Sledujeme trend, kdy se počet obcí nad 500 obyvatel i počet jejich obyvatel zvyšuje a počet obcí do 500 obyvatel i počet jejich obyvatel neustále klesá,“ napsali předkladatelé v čele s bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

V kategorii obcí do 200 obyvatel podle nich klesl v letech 2001 až 2015 jejich počet o 118 a počet obyvatel o 18 380. V kategorii do 500 obyvatel ubylo 35 obcí. Počet lidí, kteří v nich žijí, se snížil podle důvodové zprávy o 8480. V nejmenších obcích je podle autorů novely málo zaměstnavatelů a poměrně vysoká nezaměstnanost.

„Zůstat v obci s nízkým počtem obyvatel, často v odlehlé lokalitě, je velmi náročné. Dochází tak k úpadku těchto obcí a celých oblastí,“ stojí ve zdůvodnění. Na slevu by měli podle předlohy nárok zaměstnanci s nižším vyměřovacím základem, než je 1,5násobek průměrné mzdy. Slevu by mohli dostat jen v měsíci, v němž pracovali celou dobu, a jen u jednoho zaměstnavatele, pokud by jich měli více. V případě, že by sleva na pojistném byla vyšší než reálný odvod, zaměstnanec by podle novely neodvedl nic. Seznam obcí, jichž by se zvýhodnění zaměstnanců týkalo, by vydávala vláda svým nařízením.

Lidovci spočítali, že nárok na slevu by mohl vzniknout až v 1850 obcích a mohl by se týkat zhruba 233 000 obyvatel. Stát by na odvodech přišel asi o 1,4 miliardy korun ročně.