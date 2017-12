Autobus v Moskvě vjel do podchodu plného lidí. Nejméně čtyři mrtví, 9 zraněných

MOSKVA Čtyři mrtvé a devět zraněných si v pondělí podle upřesněných údajů vyžádalo neštěstí v Moskvě, kde linkový autobus vjel na schodiště podchodu pro pěší. S odvoláním na policejní zdroje to oznámila agentura TASS. Na místě zasahovalo deset vozů záchranných služeb, zraněné přepravovaly k ošetření tři vrtulníky.

Incident se stal u stanice metra Slavjanskij bulvar na západě města v místech rušného dopravního uzlu. Řidiče policie zadržela. Vyšetřovatelé prý předpokládají, že buď nezvládl řízení, nebo jeho vozidlo mělo technickou poruchu. V Moskvě v pondělí silně sněžilo a viditelnost je špatná.

„O teroristickém útoku se nemluví, žádná taková verze se nevyšetřuje,“ citovala agentura Interfax zdroj z moskevské radnice. Osmapadesátiletý řidič, jehož jméno policie nezveřejnila, je v moskevském dopravním podniku Mostransavto zaměstnán 17 let.

Vozidlo, které přijelo po pravidelné lince z obce Skolkovo na západním okraji města, podle očitých svědků nejdříve vjelo na chodník a po chvíli se zastavilo na schodech do podchodu. Pod koly autobusu zůstali po nehodě tři lidé, zranění utrpěli i cestující v autobusu. Stav několika z nich je kritický.

V Rusku je v pondělí obvyklý pracovní den, Vánoce v ortodoxním pravoslaví připadají podle juliánského kalendáře na 7. ledna.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin kondoloval příbuzným obětí a nařídil technickou kontrolu všech městských linkových autobusů.

#BREAKING #Terrorism @FoxNews #moscow #russia Bus drives into stair well in moscow train station, killing at least 5 and injuring 15 pic.twitter.com/Yg1ZNHlxXA