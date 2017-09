Členka Národní domobrany to nevzdala, dál bojuje o doněcký ‚konzulát‘ v Česku

OSTRAVA/PRAHA Členka iniciativy Národní domobrana Nela Lisková nepřestala usilovat o to, aby v České republice mohla dál provozovat Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Soud ho letos v červnu na podnět ministerstva zahraničí zrušil, jelikož svou náplní zasahoval do působnosti právě resortu ministra Lubomíra Zaorálka. Zápas o doněcký konzulát však ještě neskončil, Lisková bude hájit existenci centra u odvolacího soudu.

Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky spustilo svou činnost jako spolek loni v září v Ostravě. Jeho smyslem je prohlubovat vzájemné ekonomické vztahy, sbližovat představitele samospráv obou zemí či zprostředkovat pomoc obyvatelům doněcké republiky. Lisková vystupovala jako honorární konzulka s pověřením od doněckých politických autorit, separatistickou zemi na východní Ukrajině vzešlou z rusko-ukrajinského konfliktu přitom drtivá většina světového společenství včetně Česka neuznává.

Letos koncem června Krajský soud v Ostravě spolek zrušil. O jeho definitivním právu na existenci se ale bude rozhodovat o instanci výš, protože předsedkyně spolku Nela Lisková se proti červnovému verdiktu odvolala. „Lze potvrdit, že proti rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací bylo podáno odvolání, a to Zastupitelským centrem Doněcké lidové republiky,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí ostravského krajského soudu Lucie Olšarová.

Součástí červnového rozsudku bylo určení likvidátora, který spolek rozpustí. Jenže likvidace centra se díky odvolání odkládá, samozvaný konzulát tak dál může vyvíjet činnost. „Jelikož bylo podáno odvolání, rozhodnutí soudu zatím není pravomocné,“ vysvětlila mluvčí. Oficiálně o skutečné aktivitě spolku nelze dohledat žádné informace, ale Lisková v minulosti například zmiňovala ekonomickou pomoc obyvatelům doněcké republiky.

‚Dělám politiku paralelně vedle naší vlády‘

O co nyní opřela své odvolání, se lze jen domnívat. Serveru Lidovky.cz se jí zastihnout nepodařilo. Nicméně aktuálním krokem potvrdila to, co avizovala krátce po červnovém rozhodnutí ostravského soudu. „Poradím se s právníkem a rozhodneme se, zda se odvoláme. Nejsem ale zvyklá se vzdávat,“ řekla tehdy. Činnost spolku tak bude bránit před Vrchním soudem v Olomouci, jenž její odvolání projedná.

Ačkoliv ministerstvo zahraničí se proti existenci Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky hlasitě vymezilo krátce po jeho vzniku, dnes už ho nejspíš pustilo za zřetele. Podle všeho přestalo sledovat i jeho aktivitu. „Ministerstvo po vynesení červnového rozsudku Krajského soudu v Ostravě o činnosti daného spolku nemá informace,“ sdělila serveru Lidovky.cz zástupkyně ředitelky tiskového odboru resortu Irena Valentová.

Byl to přitom diplomatický rozměr projektu, co resort ministra Lubomíra Zaorálka tolik dráždil. Lisková opakovaně v médiích mluvila o tom, jak ve vztahu s Doněckou lidovou republikou supluje zahraniční politiku své země. „Dělám paralelně vedle naší vlády politiku v mezinárodním měřítku, kterou považuji spolu s většinou našich občanů za smysluplnou, a která má i v zahraničí velmi pozitivní ohlasy,“ řekla letos v dubnu serveru rukojmi.cz

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích přitom stanovuje, že obdobná diplomatická centra musí mít razítko od přijímacího státu. Spolek si však souhlas od kabinetu Bohuslava Sobotky neopatřil. Lisková naopak svůj spolek postavila na tom, že bude představovat opozici vůči oficiální linii zahraniční politiky české vlády. Ostravský krajský soud díky tomu v červnu ministerstvu zahraničí přisvědčil a rozhodl o rozpuštění centra.

Lisková sedí v tříčlenném vedení Národní domobrany

„Účel spolku a jeho prezentace Nelou Liskovou vůči veřejnosti je z hlediska věcného vymezení činností, která je totožná, případně se svým obsahem v mnoha aspektech překrývá s konzulárními funkcemi, které jsou dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích svěřeny orgánu veřejné moci, jímž je konzulární úřad, nikoli spolek,“ zněl klíčový argument soudkyně Marcely Kernbachové v rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici.

ČSSD, LEV 21 a národní domobrana Jakkoliv Nela Lisková v současnosti vystupuje proti oficiálním politickým strukturám, v minulosti byla členkou standardních stran - ČSSD a NS-LEV 21.

Dnes už se aktivně vůči politickému mainstreamu vymezuje. „Politici mě označují za rebelku, fašistku, separatistku a bůhví, co a ještě sami význam těchto slov neznají. Jsou velmi omezení a hloupí a za peníze schopni čehokoli, bez sebereflexe a morálních zásad,“ prohlásila letos na jaře.

V posledních měsících upoutala pozornost také tím, že zřejmě kvůli osobnímu sporu s šéfredaktorem Parlamentních listů má zakázáno na tomto serveru publikovat. Tento dezinformační server přitom jinak proruské aktivisty podporuje.

Ve prospěch Doněcké lidové republiky by se přitom mohla Lisková beze všeho angažovat, pokud by se zbavila diplomatického pláštíku, nechala oficiální politiku na vládě a přestala vystupovat jako honorární konzulka. „Jaké činnosti bude vykonávat předsedkyně spolku jako fyzická osoba soud ovlivnit nemůže,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz už dříve místopředseda ostravského krajského soudu Pavel Krajdl.

Lisková však ráda svou aktivitu investuje do oblastí, které z principu spadají do působnosti státní moci. Zasedá v tříčlenné radě iniciativy Národní domobrana. Ambicí sdružení s buňkami v šesti krajích je zajistit bezpečnost obyvatel Česka bez ohledu na to, že stát disponuje svými ozbrojenými a bezpečnostními složkami. Ministerstvo vnitra Národní domobranu zmiňuje ve výročních zprávách o extremismu jako bezpečnostní riziko. Členové domobrany se právě do Doněcké lidové republiky opakovaně vypravují na zkušenou.