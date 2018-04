Loajalita i v lůně. Čínské sperma banky požadují po dárcích lásku k socialismu

PEKING/PRAHA Po omezování porodnosti v minulé dekádě má Čína naprosto opačný problém. Nedostatek kvalitního spermatu. Nemocnice v Pekingu navíc přišly s novým kritériem, které musí dárci splňovat. Mají být loajální komunistické straně a podporovat její vedení.

Dobré politické smýšlení, lásku k socialismu a vlasti či věrnost práci. To vše musí mít noví dárci spermatu, kteří jej chtějí darovat ve státem řízené Třetí pekingské univerzitní nemocnici.



Podle příspěvku nemocnice na čínské sociální síti Wechat je u dárců také důležitá loajalita vůči komunistické straně a jasná podpora jejího vedení. Příspěvek po pár dnech nemocnice upravila a odstranila z něj odkazy na stranu.

Podle deníku The Telegraph je dárců spermatu v Číně nedostatek od uvolnění politiky jednoho dítěte. Nemocnice tak začaly lákat mladé muže i přes sociální sítě. Hledají se muži ve věku mezi dvaceti až pětačtyřiceti lety s „tradičním vystupováním“ a „dobrým charakterem“, bez politických problémů či pohlavních chorob.

Dárci musí vyplnit několik formulářů a zaregistrovat se do 23. května. Ti, kteří projdou testy, dostanou za své sperma 5500 juanů, tedy přes 18 tisíc korun.

Podle lékaře z Třetí pekingské univerzitní nemocnice osloveného deníkem South China Morning Post není součástí registrace žádná prověrka politické příslušnosti. „Bude to v pořádku, pokud sebe sama považujete za vhodného kandidáta,“ uvedl lékař.

Nedostatek kvalitního spermatu

Čína se již delší dobu potýká s nízkou mírou porodnosti a podle agentury Reuters se brzy stane zemí s jednou z nejnižších na světě. Vláda tak již v roce 2015 upustila od politiky jednoho dítěte, ale zdá se, že jedním z hlavních problémů je neplodnost mnoha obyvatel.

„Pohotovost! Šanghajská sperma banka čelí nedostatku! Hledáme dárce. Každý kvalifikovaný dárce může získat povolení ke koupi iPhonu 6s!“ znělo v roce 2016 z jednoho z inzerátů na čínských sociálních sítích.

Podle deníku Global Times je jedním z největších problémů současné Číny nízká kvalita spermatu tamních mužů. Beijing Times dokonce uvádí, že testy projde pouhých patnáct až dvacet procent dárců.

Ti musí darovat sperma minimálně desetkrát během šesti měsíců, aby zajistili dostatečný přísun spermatu pro umělé oplodnění. Na to musí páry čekat více než jeden rok a to právě kvůli nedostatku. Žadatelé musí prokázat, že muž je neplodný nebo že by mohl přenášet pohlavní choroby.