Krok za krokem: Losos na dýni se špenátem a dýňovým pyré

Pokud máte rádi ryby, tento recept si zamilujete. Losos na dýni je lehké jídlo, které provoní vaši kuchyň. A jak na něj? Server Lidovky ve spolupráci s kulinářskou školou Chefparade připravil fotografický seriál. Dobrou chuť.

Losos na dýni se špenátem a dýňovým pyré

500 g filetu z lososa



200 g baby špenátu



1/3 máslové dýně



2 středně velké brambory



1 citron



50 g parmazánu



3 lžíce másla



2 lžíce olivového oleje



1 šalotka



1 fenykl



1 stroužek česneku



muškátový oříšek



hrst dýňových semínek



100 g keříkových rajčat



70 ml mléka



sůl, pepř



balsamico



olivový olej



POSTUP: Část máslové dýně nakrájejte na plátky a dejte do zapékací mísy. Filety z lososa opepřete, osolte, zakápněte citrónovou šťávou a přidejte do zapékací mísy. Lososa klaďte přímo na dýni. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce másla a osmahněte v něm česnek s hrstkou dýňových semínek. Přidejte do pánve špenát a na česneku ho poduste. Hrst čerstvého špenátu si nechte stranou na pozdější použití do salátu.

Vrstvou dušeného špenátu pokryjte lososa, kterého jste si připravili spolu s dýní do zapékací mísy. Zapékací mísu vložte do trouby vyhřáté na 180°C a pečte 60 minut. Mezi tím nakrájejte zbytek dýně na kostičky, oloupejte a nakrájejte brambory a společně uvařte do měkka. Poté přidejte zbylé máslo. Do brambor nastrouhejte parmazán, přilijte mléko a vše rozmačkejte, nebo rozmixujte, v pyré. Osolte, opepřete a dochuťte muškátovým oříškem. V míse promíchejte zbylý baby špenát, přepůlená rajčátka a nakrájený fenykl. Dochuťte solí, pepřem, balsamicem a olivovým olejem.

Servírování: K lososu na dýni podávejte bramborovo-dýňové pyré a lehká salátek.