Loving Vincent. Tragický osud slavného malíře jako animovaný film

PRAHA Snímek o malíři Vincentovi van Goghovi s názvem Loving Vincent je první celovečerní animovaný film na světě vytvořený výhradně z olejomaleb na plátně, které jsou odvozeny buď z originálních obrazů umělce nebo jsou silně inspirovány výrazným stylem jeho malby. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb.

Film získal množství mezinárodních ocenění a byl nominován i na Zlatý Glóbus. Do českých přichází koncem ledna. Výstava v nizozemském muzeu Noordbrabants Museum přibližuje vznik tohoto unikátního díla.



V tomto snímku bylo použito 65 tisíc originálních olejomaleb vytvořených podle původních van Goghových děl. Iniciátory vzniku filmu a jeho hlavními tvůrci jsou britský producent Hugh Welchman a polská malířka, animátorka a režisérka Dorota Kobiela. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci představujícími postavy, které společně ovlivňovaly malířův tragický osud.

Dodnes neobjasněná tragédie

Scénář vznikl na základě 800 van Goghových dopisů adresovaných především jeho bratru Theovi, který ho celý život podporoval. Příběh vrcholí v červenci 1890 ve francouzském Auvers-sur-Oise, kde se van Gogh léčil. z depresí. Údajně se postřelil do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění zemřel. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny a zůstává mnoho pochybností, zda nebyl zastřelen někým jiným. V téměř detektivním příběhu je průvodcem Armand Roulin - syn van Goghova listonoše a přítele. Ten po roce přijíždí na místo činu, aby zde hovořil s klíčovými svědky této tragické události a dobral se nějakého rozuzlení. Van Gogh maloval Armanda třikrát a jeho portrét ve žlutém saku se stal průvodním výtvarným znakem celého filmu.

Přes 100 malířů tvořilo obrazy k filmu

Film vznikal převážně v polských ateliérech. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. Ze stovky umělců-malířů, kteří se podíleli na tvorbě tohoto filmu, jich 65 každý den dorazilo do obrovského hangáru Vědecko technologického institutu v Gdaňsku, kde se tvořilo nejvíce obrazů k filmu. „Co se tady událo, se asi nebude nikdy opakovat,“ říká Hugh Welchman. Jeho slova potvrdil i polský malíř Jerzy Lisak, který během dvou let namaloval přes 400 obrazů k filmu. „Je jasné, že to byla práce snů,“ dodal.

Snímek Loving Vincent vznikl v polsko-britské produkci společnosti Break Thru Films, která v roce 2008 získala Oscara za krátký animovaný film Peter & Wolf. Když byl v únoru zveřejněn trailer k filmu Loving Vincent, měl na Facebooku během jednoho dne neuvěřitelných 100 milionů zhlédnutí.

Do českých kin přijde v lednu

Distribuční společnost Bohemia Motion Pictures uvede film do kin 21. ledna 2018. Snímek získal již několik mezinárodních ocenění - například ceny diváků na mezinárodních filmových festivalech v Sao Paulu, Vancouveru, Oostende, kanadském Windsoru nebo Annecy a ocenění pro nejlepší animovaný film na filmových festivalech v Šanghaji nebo Palm Springs. Dostal i cenu za nejlepší animovaný film roku udělenou Evropskou filmovou akademií v Berlíně a byl nominován na Zlatý Glóbus. Tuto nominaci nakonec ale neproměnil, Zlatý Glóbus získal film Coco, který přichází do českých kin prakticky ve stejnou dobu.

Loving Vincent – s láskou a také milovaný

Název filmu Loving Vincent je záměrně trochu dvojznačný. V české distribuci se objeví pod názvem „S láskou Vincent.“ Loving Vincent ale také může znamenat „milovat Vincenta.“ A o to šlo. „Celý ten projekt byla práce snů, kterou jsme dělali s láskou,“ vysvětluje režisérka Dorota Kobiela. „Pracovala jsem na projektu plných 7 let, ale nejsem to jenom já, kdo musel milovat Vincenta. Ta obrovská práce celého týmu byla dělána s velkou pokorou a respektem k tomuto výjimečnému umělci. Původně jsem vytvořila krátký film, ale poté, co Hugh (producent a partner Doroty Kobiely) vystál tříhodinovou frontu na výstavu s van Goghovými obrazy, pochopil, jak moc je tento umělec po celém světě milován a obdivován a přesvědčil mne natočit o něm celovečerní film.

Výstava o filmu v Nizozemsku

Noordbrabants Museum v nizozemském městě ’s-Hertogenbosch nyní ve světové premiéře ukazuje výstavu, která přibližuje vznik tohoto unikátního díla. Expozice ukazuje 70 obrazů, které se ve filmu objevují, a nabízí také vhled do pozadí událostí kolem záhadné smrti slavného malíře a vzniku tohoto díla.



Vedle 70 nejkrásnějších děl použitých ve filmu jsou k vidění různé vizuální fragmenty a prezentace, které ukazují, jak byly obrazy oživeny.

Samotné Noordbrabants Museum má ve své sbírce 10 originálních pláten Vincenta van Gogha z období, kdy žil a tvořil v nedalekém městečku Nuenen. Výstava o filmu Loving Vincent je v tomto muzeu k vidění do 28. ledna 2018, poté se vydá na mezinárodní pouť.