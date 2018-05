Luděk Sobota slaví pětasedmdesát. Narozeniny stráví na jevišti v Semaforu

PRAHA Dělat humor není žádná legrace. Na člověka padá velká odpovědnost, aby rozesmál publikum. Když se diváci nesmějí, mění se představení v tragédii. V rozhovoru pro to řekl herec Luděk Sobota. „Ve vážných rolích nepoznáte, zda se lidé baví, protože na konci stejně ze slušnosti zatleskají, i kdyby to bylo blbé,“ uvedl.

Oblíbený komik, který však překvapil i vážnou rolí předsedy klubu v seriálu a filmu Okresní přebor, v neděli oslaví 75. narozeniny. Svůj narozeninový večer stráví na jevišti Semaforu, kde odehrají jeho představení Dvě facky a pohřeb. Ve druhé polovině se na scéně objeví hosté Jiří Suchý, Jiří Krampol, Světlana Nálepková, Petr Jablonský, Miluška Voborníková a další. „V Semaforu v poslední době hraju ve hře Jiřího Suchého Šest žen. Jsem v ní jenom na začátku druhé poloviny, pak jdu na takovou malou procházku, abych se zúčastnil děkovačky. Když jsme to říkal Krampolovi, označil to za ‚dobře placenou procházku‘,“ sdělil.



Právě v Semaforu se Sobota před lety proslavil ve dvojici s Miloslavem Šimkem, jemuž nahradil zemřelého hereckého kolegu Jiřího Grossmanna. „Ze začátku to bylo těžké, lidé, kteří měli rádi Grossmanna, mi psali dost ošklivé dopisy, ale Šimek mi poradil, ať to ignoruju a ono to přešlo,“ vzpomínal Sobota.

Přibližně v době, kdy přišel z libereckého Studia Ypsilon do Semaforu, zazářil Sobota v roce 1974 ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!. „Ten film vlastně nastartoval moji kariéru, Zájem publika byl obrovský. Pamatuju se, že si mě v té době pletli s Pepou Dvořákem, což jsem nemohl pochopit, protože si myslím, že jsem o něco hezčí než on,“ prohlásil.

Dalším vážnějším rolím by se nebránil

Současné české komedie příliš nesleduje. „Připadá mi, že legrace celkově nějak mizí. Naposledy se mi líbilo Dědictví aneb Kurvahošigutntag. To bylo dobré, ale zrovna se to objevilo v době, kdy jsem s Petrem Markovem napsal scénář k filmu Ještě větší blbec, než jsme doufali, který byl postavený na podobném principu. Kritika ho hodně strhala, ale už se mi několikrát stalo, že ho lidé označili za svoji oblíbenou komedii,“ sdělil.

Komik Sobota by se po úspěchu v Okresním přeboru nebránil dalším vážnějším rolím, klade si však podmínku, že by ho na natáčení nesměli vozit brzy ráno. „Po ránu jsem tupý a k nepoužití. Nic pořádného bych nezahrál. Jednou jsem byl v pořadu Snídaně s Novou, moderátorka se mě na něco ptala a já ji musel říct, že nevím, co říká, protože vlastně ještě spím,“ podotkl.

Sobota má dva syny a přes třicet let je ženatý s Adrianou Sobotovou, která mimo jiné účinkuje v jeho zájezdovém představení. „Recept na spokojené manželství žádný neexistuje. Asi jsem měl štěstí. Ale myslím, že ona taky!“ konstatoval.