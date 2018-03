LUKEŠ: Konečně pátek? Do kanceláře v neformálním obleku, doma usínám v křesle

Praha Konečně pátek? Vlastně se ani moc neraduji, že je konec týdne. Pracovní dny příliš nerozlišuji a nevšimnu si, že přichází víkend. Práce mne baví, jinak bych ji nedělal, proč bych také jinak utrácel velkou část svého života marně? Pracovní problémy, ale i výzvy se naším lidským kalendářem neřídí a objevují se, jak se jim zachce, tedy i v pátek. Přesto je pátek trošku jiný. Snažím se, aby to byl nejméně formální den z celého pracovního týdne.

Pokud to jde, chodím do kanceláře neformálně oblečený. Oblek i kravata však musí být stále ve skříni v pohotovosti. Člověk nikdy neví. Odpoledne pak vyřídím všechny spisy, které mi týden zanechal na stole.

Některé jsem nestihl, na některé se musím více soustředit a v kolotoči schůzek, jednání a telefonátu na ne v předchozích dnech nebyl čas. Vyřídím poslední papír a začínám pozvolna zpomalovat tempo těla i mozku. Vetšinou se mi to povede až tak dokonale, že doma usnu v oblíbeném rozvrzaném kresle, dřív než moje malé dcery.



Konečně mrzne. Už to vypadalo, že celá zima bude na blátě. Konečně nám tedy zamrzl náš vesnický rybník a bude se bruslit. Tedy bruslit budou dcery Saša a Míša. Já jako sportovec teoretik budu zasvěceně radit, jak se to má správně dělat. Zatím je otcovská autorita veliká a jsou přesvědčené, že tatínek vše ví a umí nejlépe.

Uvědomuji si, že taková bezmezná důvěra již dlouho nevydrží, a tak si ty obdivné oči musím co nejvíce užít. Před bruslením je však potřeba nabrat energii a naplnit břicha. V sobotu dopoledne tedy vařím, vetšinou českou klasiku.

Večer pak přichází rituál domácího dětského kina. S dětmi pod deku a jednou týdne povolené chipsy nebo popcorn. Holky si to užívají a já si rozšiřuji obzory u animovaných filmu. Musím říct, že jsou někdy docela vtipné. Jak dcery, tak filmy.

Konečně neděle. Manželka půjde s dcerami do kostela a já si tak užiji hodinku lenošení v posteli navíc. Nikdo po mne neskáče, ani mne netahá za palec u nohy, ať už vstávám. Půjdu jim naproti a cestou domů si dáme oběd a zhřešíme v cukrárně. Odpoledne pak připomene, že víkend pomalu končí. Návrat do školních let – zkontrolovat úkoly. S manželkou probrat logistiku následujícího týdne, srovnat si myšlenky a úkoly pro nadcházející týden. Nastavit budík na šestou hodinu ranní…