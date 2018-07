Lupiči v Klánovicích svázali a okradli seniorku, policie hledá svědky

PRAHA Policie pátrá po lupičích, kteří minulou neděli v pražských Klánovicích okradli seniorku. Ženu v jejím domě svázali a následně připravili o šperky v hodnotě desítek tisíc korun a také o několik medailí. Přepadené se podařilo vyprostit až po několika hodinách. Detektivové, kteří případ vyšetřují, žádají případné svědky, aby se jim ozvali, uvedl dnes policejní mluvčí Jan Daněk.

Do rodinného domu ve Smiřické ulici v Praze 9 se dvojice maskovaných pachatelů vloupala v neděli 15. července kolem 22:00. Obyvatelku domu svázali a byt během několika minut prohledali. Kromě šperků si odnesli i medaile za službu vlasti a dvě za zásluhy o obranu vlasti.



Pachatelé byli při přepadení maskovaní kuklami, na sobě měli černé kombinézy a na rukou rukavice. „K popisu lze tedy uvést pouze to, že to byli muži ve věku do třiceti let, vysocí asi 175 centimetrů a měli hubené postavy,“ uvedl Daněk. Jeden z lupičů měl na nohou bílé, druhý tyrkysové kropenaté tenisky. Oba měli ruský přízvuk.

Kriminalisté žádají případné svědky, kteří si v neděli 15. července mezi 22:00 a 23:00 všimli v okolí Smiřické ulice v Klánovicích čehokoli podezřelého, aby kontaktovali linku 158. Informace lze podat také přímo kriminalistům na čísle 731 195 199.

Případ vyšetřují policisté jako loupež a porušování domovní svobody. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům až deset let vězení.