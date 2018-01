MACHÁČEK: 2018 – rok cenzury v sociálních médiích

Titulky středečních médií hlásí, že francouzský prezident Macron schválil přijetí legislativy, která bude potírat nenávistné projevy na internetu. V tomto ohledu francouzsko-německý integrační motor pracuje dobře. V Německu už podobný zákon začal platit.

Podle komentáře Leonida Beršidského na Bloombergu se okamžitě projeví limity selektivní cenzury a brzy bude zjevné, že navrženou regulaci bude zase třeba změnit. Každopádně v letošním roce už sociální sítě nebudou poskytovat svůj základní servis: tedy necenzurovanou platformu pro každý představitelný názor.



V Německu musí být nenávistný projev vymazán ihned poté, co je oznámen, jinak hrozí majitelům sítí vysoké pokuty.

Beatrix von Storch – poslankyně za krajně pravicovou Alternativu pro Německo – napsala na Silvestra na Twitter (v reakci na to, že policie v Severním Porýní – Vestfálsku tweetuje v arabštině): „Co se, sakra, v této zemi děje? Myslíte, že tím změkčíte hordy muslimských skupinových znásilňovačů?“ Hned na Nový rok tweet zmizel, tak poslankyně vložila fotku tweetu na Facebook, jen aby to za chvíli zmizelo taky.

Jedna z vůdkyň AfD Alice Weidelová vyjádřila solidaritu s kolegyní a tweetnula: „Cenzura! Naše autority se vzdávají dovezeným ohmatávačům, bojujícím a kudly zapichujícím migrantským gangsterům.“ Tento tweet ale přežil dodnes, Twitter Weidelovou pouze upozornil, že na tento tweet obdržel stížnost.

AfD se hodlá bránit u soudu. Možná se mezitím přejde na náznakové vyjadřování typické pro disidenty, kteří věděli, že je v místnosti odposlech. Beatrix von Storch nahradila svůj původní tweet tweetem sarkastickým. „Mezi skupinovými znásilňovači nejsou žádní barbaři. Zvláště když se ví, že to jsou muslimové. Je to fantastické, že se u nás cítí tak dobře a užijí si legraci.“ Twitter se tentokrát cítil příliš zmaten, než aby se rozhodl tento tweet vymazat.

V Německu bude nyní probíhat debata o definici nenávistného projevu. Sítě budou vše interpretovat velmi volně, aby se vyhnuly konfliktu s autoritami. Spory budou pokračovat minimálně do doby, než se do věci vloží soudy.

Cenzura se nevztahuje pouze na Německo. V prosinci Facebook odstavil od účtu čečenského lídra Kadyrova, protože zde šířil videa a patriotické deklarace. Facebook to vysvětlil tím, že Kadyrov je na americkém sankčním seznamu, což je argument, který se zhroutí při pohledu na účty dalších desítek sankcionovaných osob, kterým účty zrušeny nebyly.

Zajímavé je, že tradiční média mohou citovat tweety AfD a americká média mohou publikovat Kadyrovovy nacionalistické proklamace navzdory sankcím, které jsou na něho uvaleny.

Komentátor Beršidskij se na konci článku vyznává z toho, že je mu protivná neférovost sociálních médií, která ukrajují z reklamního trhu nadsazováním počtu uživatelů a recyklováním obsahu, za který se neplatí. Každý pokus srovnat hřiště je správný. Cenzura sice komplikuje život sítím, ale jsou lepší druhy regulace.

Existují důkazy o tom, že internetová média jsou náchylnější k šíření falešných zpráv i nenávistných projevů. Regulátoři by se proto měli přestat zabývat individuálními případy a měli by se raději soustředit na základní problém: anonymitu. Bez ní bude Facebook daleko obtížněji nafukovat počet uživatelů, vyhýbat se právní odpovědnosti za publikovaný obsah a inkasovat peníze za obsah, který nevytváří. Limity selektivní cenzury a schopnost placených trollů a oddaných aktivistů to všechno snadno obcházet se podle Beršidského v letošním roce vyjeví naplno. Takže na Facebook a Twitter už jen s adresou, s rodným číslem a s občankou nebo otiskem prstu?