MACHÁČEK: Brexit – vy nemáte sektorové analýzy?

PRAHA Minulý týden vzbudil rozruch britský ministr pro brexit David Davies, když v parlamentním výboru přiznal, že nemá k dispozici analýzu dopadů brexitu na britskou ekonomiku ani žádné sektorové analýzy, o kterých by mohl parlament informovat.

Když to vysvětloval členům parlamentu, řekl například: „Nejsem fanouškem ekonomických modelů, protože všechny se ukázaly jako špatné. Pokud se zásadně změní paradigmata jako v roce 2008, jsou všechny modely nanic. A když se bavíme o tom, že bude mít Británie s EU dohodu o svobodném obchodu nebo bude obchodovat pouze na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO), jsou to přece změny paradigmatu.“



Davisovo vystoupení koluje na sociálních sítích, asi jako názorný příklad amatérismu, neschopnosti a nepoužitelnosti dnešních politiků. Zde je například video na YouTube.

Davies to možná nevysvětluje moc chytře a vypadá to dosti arogantně, možná to ale ukazuje, jak se změnilo vnímání ekonomů a jejich modelů v očích veřejnosti. Ekonomové jsou dnes ve světě bráni mnohem méně vážně, než tomu bylo dřív, a ani jejich výpočty a modely už tak často neslouží jako podklad pro politická rozhodnutí. Pokud jde o analýzu dopadů brexitu, na serveru Eurointelligence.com například konstatují, že v tomto s Daviesem souhlasí. Vždyť nakonec přece opravdu nevíme, jaký brexit bude, jak dlouho bude trvat přechodné období, jaká bude finální dohoda. Hlavně ale nevíme, jaká bude po brexitu hospodářská, měnová a finanční politika Velké Británie.

To je také otázka do Debaty Jana Macháčka s ekonomy na serveru Česká pozice. Mají vlády – jako ta britská – vůbec zadávat sektorové analýzy? Jaká je budoucnost ekonomických modelů coby podkladů pro rozhodování vlády? Jak je to s modely a změnou paradigmatu? A podotázka z opačného pohledu – má mít česká vláda sektorové analýzy brexitu?

…

Čtenáře Monitoru JM i Lidových novin laskavě upozorňuji na knížku Na tříkolce mezi tanky, která přináší výběr z mých textů z posledních pěti let i delší životopisný rozhovor se mnou z pera novinářky Anastázie Harris. Objednat ji lze zde.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.