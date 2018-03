MACHÁČEK: Británie chystá tvrdou odpověď na ruský útok jedem

Kauza pokusu o vraždu ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije přerostla v geopolitickou událost prvního řádu, která bude mít dopady na mnoho věcí: od evropské bezpečnosti a NATO přes brexit až po ostře sledovaný sport. Dnes odpoledne má ruský velvyslanec v Londýně reagovat na prohlášení britské vlády, že za útokem jedovatou látkou stojí Rusko a že jde – slovy britské premiérky – o „přímý útok na naši zemi“. Pravděpodobnost, že se ruská strana vyjádří nějak konkrétně, je ovšem takřka nulová.

Britská premiérka Theresa Mayová sice zatím nepoužila slovo „válka“, ale byl prý použit ruský nervový plyn Novičok. Podle deníku Daily Telegraph Mayová žádala spojence v NATO, aby zvážili spuštění článku pět smlouvy o NATO, který mobilizuje společnou ochranu při napadení jednoho spojence, protože útok na jednoho spojence je útokem na všech 29 spojenců. Zatím ale není jasné, jestli jeden útok jedem bude mít stejné konsekvence jako 11. září 2001.

Zatím se ale zdá, že britská vláda zvažuje seznam sankcí, který jde nad rámec obyčejného masového vyhošťování ruských diplomatů, ke kterému určitě dojde také.

Británie plánuje zbavit Rusy v Británii majetku, zatím zřejmě pouze ty, kteří žijí v Londýně, ale možná bude seznam mnohem širší.

Zcela určitě Británie v rámci NATO navrhne posílení ochrany východní hranice NATO a nepochybně se na něm bude sama aktivněji podílet. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson ujistil Mayovou o solidaritě USA, stejně jako francouzský prezident Emmanuel Macron.

Pak je tu samozřejmě otázka nadcházejícího fotbalového mistrovství světa v Rusku. Co kdyby se Británie odhlásila? Co kdyby se odhlásilo všech deset zemí EU, včetně Německa a Španělska? To už by znamenalo de facto smrt šampionátu. Asi se to nestane, ale byl by to přesně ten druh vzkazu, který by Rusko bolel a který by si zatraceně dobře pamatovalo.

Dále je tu britský vnitropolitický vývoj. V okamžicích národní bezpečnostní krize premiérka posílí, bylo tomu tak vždy. Mayové dramatická situace navíc sluší a jde jí k duhu, na rozdíl od řízení brexitu.

Labouristický lídr Corbyn se svým voláním po dialogu a smíru s Ruskem bude vypadat dosti naivně, takže oslabí.

A nakonec tu bude dopad i na brexit. Britská premiérka bude sebevědomější a zbytek EU si bude alespoň na nějakou dobu více vědom solidárních svazků a pout s Británií.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.