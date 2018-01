MACHÁČEK: Co dokázal ‚génius Trump‘ v zahraniční politice

PRAHA Americký prezident Donald Trump se o víkendu prohlásil za génia. V reakci na knihu novináře Michaela Wolffa „Fire and Fury“ o dění v Bílém domě, která mimochodem zpochybňuje prezidentovu mentální kapacitu pro výkon funkce, tweetnul, že „se stal prezidentem USA na první pokus, což předpokládá, že jsem ne chytrý, ale přímo génius – a velmi stabilní génius“.

Dělá si prezident legraci, nebo to myslí vážně? Těžko říci, ale možná sází na to – podobně jako Miloš Zeman –, že vždy provokuje a zaručeně se dostane do centra debaty.



Kdybychom soudili Trumpovu politiku podle tweetů, byla by to docela katastrofa. Především v tom smyslu, že to vypadá, že Trump nedokáže rozlišovat mezi privátním a veřejným, mezi emotivní reakcí a raciem.

Skutečné vládnutí – hlavně v oblasti zahraniční politiky – ale tak katastrofální není.

Zajímavý článek pro Defence One napsal Andrew Exum, který vypočítává, co udělal Trump v loňském roce v zahraniční politice správně. Sám Exum žádný trumpovec rozhodně není, pracoval na ministerstvu zahraničí v Obamově éře, v dnešní černobílé a polarizované Americe je ale jeho nadhled docela vzácný.

1. Boj proti Islámskému státu

V roce 2008 se Bushova administrativa vzdala konzervativní ortodoxnosti, zachránila banky a připravila záchranné balíčky, aby stabilizovala trhy. Obamova administrativa navázala a pokračovala. Podobně Trumpova vláda navázala na Obamovou administrativou připravené plány postupu proti Islámskému státu. Polní velitelé zůstali na místě apod. Vzrostl sice počet civilních obětí, ale to se při postupu do měst jako Rakka nebo Mosul dalo očekávat.

2. Důležité pozice v oblasti národní bezpečnosti

Převažuje počet uniformovaných nad civilisty, to ale bývá na počátku vládnutí poměrně normální. Ministr obrany má s prezidentem blízký vztah a poskytuje rozumné rady. Blízko k prezidentovi má i šéf CIA Mike Pompeo. Říká se, že mu často trvá půl dne něco prezidentovi vysvětlit, ale proč nakonec ne. Dobře pracuje i národněbezpečnostní poradce generál McMaster, který má pod sebou talentovaný a schopný tým.

3. Saúdská Arábie

Jiná než Trumpova administrativa by si asi různě vyvažovala podporu reformního korunního prince Mohameda bin Salmána. Trump vsadil na jednu kartu. Pokud se princ dostane na trůn, může tam být i půl století. Navíc je sociální a ekonomická reforma, která v království probíhá, opravdová. Boj proti korupci je populární a všichni by si měli přát liberálnější a ekonomicky více diverzifikovanou Saúdskou Arábii.

4. Stupidní otázky

Pokud chce Trump od svých generálů a diplomatů pořád vysvětlovat, proč potřebuje Amerika vysílat tisíce vojáků do zahraničí, je to jen dobře. Stupidní otázky znamenají, že na složité otázky se podaří formulovat přesvědčivé, srozumitelné a pádné odpovědi. Složité věci je třeba umět vysvětlit i příbuzným v Tennessee, a pokud to nejde, je třeba se tázat, jestli je politika správná. Krom toho je americká bezpečnostní a obranná politika skutečně nákladná a tyto náklady je třeba umět před občany hájit.

Tolik článek. Mohli bychom doplnit, že Trump také otočil ve věci NATO, které už nepovažuje za přežité, posílil americkou přítomnost v Pobaltí a v Polsku a správná byla jeho raketová odpověď na chemický útok v Sýrii.

Určitě není dobrá jeho konfrontační rétorika vůči Severní Koreji a hlavně jsou nebezpečné jeho protekcionistické spády v mezinárodním obchodě. Vůbec hlavní potíž je, že není ve světě vnímán jako přirozený a autoritativní lídr svobodného světa.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.