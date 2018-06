MACHÁČEK: Dohoda o migraci na summitu EU a zbylé otazníky

Lídři EU odcházeli za úsvitu ze summitu unaveni a relativně spokojeni. Summit skončil dohodou, konsenzem a kompromisem. Většina lídrů má pocit, že si obhájili něco svého a důležitého, s čím na summit přijeli. A konsenzus a kompromis jsou vždy lepší než nedohoda a negativní emoce. Dobré je, že nikdo neodjel s pocitem, že prohrál, a nikdo neodjíždí oslněn svým vlastním úspěchem.

Je ale třeba připomenout, že závěrečné komuniké nemá sílu zákona. Je to politická deklarace, která teprve bude získávat konkrétní obsah. Ďábel se bude jako obvykle skrývat v detailech, resp. v naplňování politické deklarace konkrétním obsahem.

Taktéž je třeba připomenout, že další očekávaná témata, jako je reforma eurozóny, byla odsunuta nebo projednána okrajově. Summit by EU měla mít vlastně každý týden. Třeba: 1. Jak reformovat eurozónu? 2. Jak se stavět americkým celním tarifům? 3. Jak se vyhnout nedohodě o brexitu?

Nyní k těm detailům. Kancléřka Merkelová může být spokojena, protože v deklaraci stojí, že se bude bojovat proti sekundární migraci, což znamená, že se k vám pokouší dostat někdo, kdo si už požádal o azyl jinde v EU. Nevíme sice nic konkrétního, ale má to uspokojit bavorskou CSU a německého ministra vnitra Seehofera z téže strany.

Itálie je spokojena, že migranti, kteří se dostanou na její břehy, prý budou nahlíženi, jakože přijeli do Evropy či do EU, nikoli pouze do Itálie, ale nevíme, co to znamená. Itálii se bude pomáhat, ale jak konkrétně, nevíme.

V EU vzniknou v přístavech centra, kde se budou zrychleně vyřizovat žádosti. Neví se ještě, kde budou, kolik to bude stát a co znamená zrychleně. Umožní to zrychlení evropské právo a evropské soudy?

Státy V4 mohou být spokojeny, protože se posílí ochrana vnější hranice, posílí Frontex a budou se budovat záchytná centra pro UNHCR a IOM v Africe, budou se také kontrolovat neziskové organizace. Nevíme ale, dokdy, za co, jak apod.

Dobrou zprávou je, že vlna migrace do EU momentálně opadla, takže je čas leccos důkladně připravit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.