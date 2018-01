MACHÁČEK: Exit z brexitu se asi nezdaří

Praha Die Welt si všímá toho, že německá sociální demokracie zažívá po volbách vlnu nových členských žádostí. Pamatuje si někdo, jak zvítězil labouristický lídr Jeremy Corbyn? Byla to kampaň zdola ovlivněná náborem mladých lidí, kteří ho podporovali. Podobně jako labouristé v roce 2015 nemá SPD žádná pravidla, která by odstavila nové členy od hlasování. Nějaká hranice se nastaví, ale nic nejde antedatovat. SPD má 440 000 členů a pár stovek navíc nic nezmění, ale nábor v posledních dnech nabírá na síle.

Text je k přečtení zde. Většina nových členů – podobně jako v případě Corbyna – budou představitelé tvrdé neomarxistické levice, kteří odmítají velkou koalici s CDU/CSU a přejí si, aby skončila kancléřka Angela Merkelová.

Proč je to důležité nejen pro vývoj Německa, ale celé Evropy? Velkou koalici sice schválil sjezd SPD, ale musí ji potvrdit ještě členské referendum. A program velké koalice je důležitý hlavně z pohledu další integrace EU.

Formální koaliční rozhovory začnou dnes, Angela Merkelová chce být hotova v polovině února. Referendum 440 000 členů (plus současný nábor) bude ale trvat čtyři týdny, tedy do poloviny března. Do té doby nebude o německém politickém vývoji jasno.

Wolfgang Münchau ve sloupku pro Financial Times přináší několik argumentů proti konání druhého referenda v Británii, které by mohlo zvrátit brexit. První věc je, že nebude snadné najít otázku, která by uspokojila pravidla pro referenda. Otázky navrhované zastánci nového referenda – jako „Akceptujete dohodu s EU o odchodu z EU?“ nebo „Chcete zůstat v EU?“ – asi nebudou možné, protože lidé mohou odmítnout obojí. Bude prakticky nemožné vymyslet binární otázku.

Pokud by jednou z možností v referendu byla otázka pokračujícího členství, brexitéři budou referendum bojkotovat. Zastánci setrvání skončí s vítězstvím, které vzhledem k nízké účasti bude k ničemu. Pak je tu ale také otázka toho, jak by se k případnému druhému referendu o brexitu stavěla Evropská unie. Ta by si nepochybně kladla podmínky, které by musely být zahrnuty v jakémkoli referendu. EU by jistě žádala například konec britské slevy (rabatu) napříspěvcích do společného rozpočtu EU a taktéž příslib hlavních britských politických stran o tom, že v dohledné době nebudou požadovat nějaký další brexit či znovu spouštět článek 50 Lisabonské smlouvy.

Proevropský tábor v Británii by měl trochu přemýšlet o tom, proč se Británie vlastně rozhodla odejít. Asi není zrovna náhoda, že má Británie v EU nejvíce výjimek. Chcete se opravdu vrátit do toho nevydařeného vztahu? Chce to EU? Proč si myslíte, že to bude v budoucnosti fungovat, když to nefungovalo předtím? Revokace brexitu zkrátka podle Münchaua není průchodná strategie. Je to spíše politická sebevražda.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.