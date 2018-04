MACHÁČEK: Finský kandidát do čela ECB?

Fin Erkki Liikanen je podle Financial Times horkým favoritem na post šéfa ECB po Italu Mariovi Draghim. Jde o kompromis, který by německá kancléřka Angela Merkelová mohla akceptovat. Píše to reportérka Claire Jonesová. Merkelová s rozhodnutím nemusí spěchat.

Prioritou pro ni je dohodnout nějaké změny v eurozóně s francouzským prezidentem Macronem, a to do června. Výběr šéfa ECB se bude do značné míry odvíjet od toho, co se dohodne nebo nedohodne. Pokud by Německo ustoupilo Francii hodně, musela by Merkelová nakonec nominovat Němce Jense Weidmanna, aby utlumila domácí politickou a vnitrostranickou opozici vůči přílišným kompromisům.



Merkelová buď jako kancléřka utratí podle serveru Eurointelligence.com více domácího politického kapitálu, nebo utratí více politického kapitálu evropského. V tuto chvíli těžko předvídat.

Pokud se Merkelová rozhodne Weidmanna nenominovat, Fin Liikanen je zcela určitě nejprůchodnější kandidát. Je ze severu Evropy. Předchůdce Mario Draghi byl z jihu a nově jmenovaný místopředseda ECB Luis de Guindos je ze Španělska, tedy také z jihu. Liikanen má politickou i evropskou zkušenost, pracoval již jako evropský komisař. Studoval ekonomii, ale většinu profesního života se zabýval centrálním bankovnictvím. Je advokátem současné měnové politiky, takže i garantem určité kontinuity. Určitou nevýhodou je relativně vysoký věk. Při nástupu do funkce mu bude 69 let.

Britský deník The Times popisuje, jakým způsobem britské tajné služby mohly lokalizovat výrobu nervového plynu Novičok. S vysokým stupněm pravděpodobnosti se jedná o nespecifikovanou tajnou ruskou laboratoř. Jde o kombinaci vědeckých metod a sběru a analýzu tzv. intelligence (tedy metodu práce tajných služeb).

Také německý deník FAZ cituje experta na chemické zbraně. Sledují se chemické stopy na originálních materiálech. Mapuje se znečištění a nečistoty na struktuře novičoku, je tak možno odhalit katalyzátory použité při produkci apod. Také je prý možné hledat materiály, které urychlují absorpci jedu do kůže. Vědecká práce významně zúží možnosti, ale pomyslný špendlík lze zapíchnout pouze po doplnění další práce tajných služeb.

Každopádně protiruská linka se prý bude britské premiérce v Evropě těžko držet. Německo zastává zatím stejné stanovisko, ale čeká se výrazné posílení italské vstřícnosti vůči Rusku.