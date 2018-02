MACHÁČEK: Jak číst poslední průzkum a nezlomná fronta čtyř

PRAHA Podle únorového volebního modelu CVVM by nyní ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta. Piráti by měli 13, ČSSD 12 a ODS 10,5 procenta. Deset procent by dostali komunisté a 6,5 procenta Okamurova SPD.

Volební model agentury CVVM (únor 2018).

Následující tabulka ukazuje vývoj průzkumů téže agentury v posledních měsících.



Volební model podle CVVM (v procentech) prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 ANO 35,5 30,5 33,5 Piráti 11,5 12,5 13 ČSSD 10 12,5 12 ODS 11,5 12 10,5 KSČM 7,5 8 10 SPD 6,5 7,5 6,5 TOP 09 4,5 4 3,5 KDU-ČSL 6,5 5 3,5 STAN 4 3 3 Zdroj: CVVM



Z průzkumů jedné agentury asi nelze vyvozovat dalekosáhlé důsledky, ale pokud podobný trend naznačí i další průzkumy, už to bude třeba brát vážněji.

Přesto se o výklad pokusím, jakkoli se samozřejmě mohu mýlit. Zdá se, že voliči neoceňují strany, které nechtějí jít do vlády s Andrejem Babišem a ANO nebo nechtějí jednat o vládě, kde bude premiérem Andrej Babiš.

Voliči naznačují, že volili strany proto, aby udělaly maximum pro realizaci svého politického programu na vládní úrovni, nikoli proto, aby zaujaly principiální postoj, že s trestně stíhaným se o vládě nejedná. Vypadá to, že voliči i při vědomí toho, že je premiér trestně stíhán, uznávají, že ve volbách vyhrálo ANO s tímto předsedou „o parník“, a mělo by se to tedy demokraticky respektovat.

Možná si voliči říkají, že pokud tady čtyři roky fungovala vláda, která měla slušné výsledky, proč by nemohla existovat nějaká podobná?

S výjimkou Pirátů klesají všechny strany, které odmítají s Babišem o vládě principiálně jednat, tři z nich dokonce hluboko pod pětiprocentní práh. Volič nejen že nemá náladu rozlišovat mezi čtyřmi malými Antibabiši, ale všechny čtyři malé Antibabiše trestá. Naopak se zdá, že voliči spíše oceňují snahu ČSSD, případně komunistů, vznik vlády s důvěrou umožnit. Už po volbách klesla podpora Okamurovy SPD, což je všeobecně dobrá zpráva. Možná si někdo myslí, že pokud od SPD nabrali komunisté, je to jedno – jenže jedno to není.

Symptomatické se mi zdálo včerejší Interview 24 s předsedou lidovců Bělobrádkem, který divákům sdělil, že byl tři týdny mimo republiku a vlastně vůbec neví, co je tady nového. Jen tak dál. Je hodnocení situace v rámci celé „nezlomné fronty čtyř“ stejně laxní?

Pokud vláda s důvěrou vznikne, jaká je šance, že čtyři dosavadní Antibabišové budou v klidu nabírat na síle, kterou v zodpovědné principiální a nesmiřitelně opoziční práci zúročí v příštích volbách?

To by vláda musela vládnout opravdu mizerně, ba katastrofálně, tak, že by došlo k výraznému propadu ekonomiky. S tím ale zrovna žádné prognózy nepočítají, spíše se zdá, že u nás i v EU vůbec bude pokračovat ekonomický růst. Anebo by musela přijít nová světová krize jako v roce 2008. Na to bych asi nesázel.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.