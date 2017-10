MACHÁČEK: Králova řeč – Madrid bude tvrdý

Server Eurointelligence.com se podrobně věnuje včerejšímu projevu španělského krále Filipa. Za prvé je takový projev neobvyklý. Jeho předchůdce Juan Carlos promluvil k národu za čtyřicet let u moci kromě vánočních proslovů pouze čtyřikrát, a to včetně pokusu o puč v roce 1981 a teroristického útoku na vlaky v Madridu v roce 2004.

Podle serveru lze řeč chápat jako ohlášení velmi tvrdého postupu vůči katalánským separatistům. Na projevu je důležitější, co v něm chybělo, než co v něm bylo obsaženo. Nebyla v něm žádná výzva k dialogu a řeč se vůbec nevztahovala ke dvěma milionům dospělých Katalánců, kteří hlasovali pro samostatnost. Král zdůraznil VŠEM občanům Katalánska, že po celá desetiletí žijí v demokratickém státě, který nabízí všem občanům ústavní cesty, jak bránit svoje ideje v rámci respektu k zákonu.

Projev se vůbec nezmínil o nedělním násilí. Katalánské autority byly podle krále „nepřijatelně neloajální“. Legitimní moc je povinna zabezpečit ústavní pořádek a všem, kdo cítí obavy a neklid z chování katalánské vlády, král slibuje, že „nejsou a nebudou sami“.

V pondělí ráno se král sešel s premiérem Marianem Rajoyem a podle serveru nepochybně řeč připravovali spolu. Vládnoucí Lidová strana vyzvala další strany k „síle, jednotě a odpovědnosti v případě odpovědi na separatistickou výzvu“.

Podle všeho španělská vláda brzy spustí článek 155 španělské ústavy, převezme kontrolu nad katalánskou regionální vládou a vyhlásí nové regionální volby.

Nelze vyloučit, že španělská vláda převezme kontrolu nad Katalánskem ještě předtím, než region vyhlásí nezávislost.

Vyhlášení unilaterální nezávislosti Katalánska nemusí na druhou stranu znamenat nic moc konkrétního. Nezávislost vyžaduje vnitřní a vnější uznání. Vnitřní uznání znamená, že se španělská vláda vzdá kontroly nad teritoriem, třeba nad hranicemi, což se samozřejmě nestane. Svět bude žádat, aby španělská vláda nepoužila sílu, ale premiér Rajoy možná vyhlásí stav ohrožení.

Co se vnějšího uznání týče, globalizace sice omezuje vliv vlád, ale pohyb lidí, zboží a kapitálu vyžadují vnější uznání státu a bez něj nejsou možné. Katalánští „občané“ budou dále muset cestovat na španělské pasy apod. Bez externího uznání by se Katalánsko dostalo do pozice Podněstří nebo Severního Kypru. Kypr se právně celý nachází v EU, ale vláda přiznává, že nemá efektivní kontrolu nad severním teritoriem.

S bankami je to naopak. Španělská centrální banka nebo ECB by jednaly protizákonně, kdyby odřízly katalánské banky od likvidity, pokud samostatný stát nebude uznán.

Otázka je, jestli by Katalánci směli používat euro, kdyby se ocitli mimo EU, byť třeba Černá Hora tak například činí unilaterálně. Pro Katalánce však bude bezpečnější držet eurová depozita uvnitř EU, tedy třeba v Madridu, než v eventuálně nezávislém Katalánsku mimo EU a bankovní unii.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.