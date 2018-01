MACHÁČEK: Oko za zub. Za kybernetický útok jaderná odpověď

Podle deníku The New York Times americká vláda připravuje novou doktrínu ohledně použití jaderných zbraní. Dokument unikl z Pentagonu do médií. USA budou moci použít jaderné zbraně jako první, pokud budou odpovídat na pokusy vyřadit infrastrukturu a komunikaci za použití kybernetického útoku.

Text můžete najít zde. Vyjadřuje se k tomu i Gideon Rachman ve Financial Times.



Je pravda, že vyspělé společnosti stále více spoléhají na internet a funkční počítačové systémy. To samozřejmě zvyšuje jejich zranitelnost v případě kybernetického útoku: může se uzavřít dopravní infrastruktura, kontrola leteckého provozu, banky a finanční systém, rozvod a výroba elektrické energie.

Dosud se uvažovalo, že na kybernetický útok se bude reagovat kybernetickým protiútokem. Pokud se do rovnice přidají jaderné zbraně, jistě to zvýší americkou odstrašovací kapacitu.

Podle Rachmana je to ale velmi riskantní. Pokud snížíme laťku pro použití jaderných zbraní, zvýší se riziko nukleární války. Severokorejský jaderný program se rychle vyvíjí a i země jako Rusko a Pákistán mění své doktríny a plány pro případ války. Pokud nějaká země bude plánovat kybernetický útok, bude muset zároveň zvažovat i vyřazení jaderných kapacit soupeře.

…

Německá velká koalice není zdaleka ještě upečena, ale včera se potkali francouzský a německý ministr financí, aby jednali o reformách eurozóny, a dnes se setká francouzský prezident Macron s Angelou Merkelovou.

Na serveru Eurointelligence.com konstatují, že vše, co se předjedná, stojí a padá s velkou koalicí. Pokud nakonec nebude, vše padá ze stolu.

Obě vlády tlumí vzájemnou kritiku z minulých let. Shodly se, že chtějí přijít s pozitivním narativem. Německo už tolik nepoužívá výraz disciplína, který iritoval Francouze, ale mluví se o zodpovědnosti a solidaritě. Podle Eurointelligence.com jde z pohledu Německa pořád o totéž, jenom se mění slova.

Francouzský ministr Bruno Le Maire mluvil včera o dokončení bankovní unie, o společném kapitálovém trhu. Francie už nemluví o daňové harmonizaci, ale o daňové konvergenci. Přitom daňová harmonizace se dostala do předběžného návrhu německé velkokoaliční smlouvy. Francouzi mluví o společném rozpočtu pro eurozónu, německý ministr financí zdůrazňuje, že se o tom bude v Německu ještě jednat v rámci vznikající koalice.

…

Včera jsem psal v Monitoru JM o „shithole countries“, což některé čtenáře rozzlobilo. Jeden mne upozornil na video baviče Chaza Chiaza Ogbua, což je nigerijský MC, který žije v USA. Všimla si toho Lída Rakušanová ve svém komentáři pro Český rozhlas.

Ogbu říká: „Ano, země, ve které dělníci nedostávají za svou práci zaplaceno, kde bezpečnostní síly nejenže nejsou schopny lidi ochránit, ale ještě je připravují o život, kde platíte za elektřinu, ale žádnou nedostáváte, kde jsou potraviny pro řadu lidí nedostupné, země bez vyhlídky na zlepšení, to je ‚shithole country‘. Stát se soudním systémem zmanipulovatelným lidmi, kteří mají peníze, moc a vliv, kde chudí nemají hlas, kde se dennodenně umírá hlady, kde lidé chodí do školy, složí zkoušky a získají vysokoškolské tituly, ale pak nenajdou práci, takže i vysoce kvalifikovaní končí jako taxikáři, je ‚shithole country‘.

Kdyby naše země nebyly ‚shithole countries‘, nežili bychom ve Spojených státech, v Británii nebo v Malajsii, ale doma. A jestli jste všichni tak pobouřeni výrokem člověka, který je rasista, nemá rád černochy a je totálně arogantní, já musím říct, že tentokrát má pravdu.“