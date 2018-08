MACHÁČEK: Prezident Trump se zase pustil do EU

Na konci července se předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vrátil z Washingtonu do Evropy s dohodou – a trhy reagovaly pozitivně. V Růžové zahradě Bílého domu si tehdy potřásl rukou s prezidentem Trumpem a uzavřeli příměří, jehož součástí byl mimochodem slíbený dovoz amerických sojových bobů do Evropy.

Příměří ale netrvalo dlouho. Včera poskytl americký prezidentrozhovor agentuře Bloomberg, ve kterém zase nenechal na Evropské unii nitku suchou. „Jsou skoro stejně špatní jako Čína, jenom jsou menší,“ řekl o nás Evropanech Trump. Podle Bloombergu zde vzniká pochybnost o tom, jaký dealmaker Trump opravdu je a jestli bude někdy opravdu schopen něco dojednat s Čínou či dokončit revizi severoamerického obchodní dohody NAFTA s Kanadou a Mexikem.

„Konkurujeme nejen čínskému jenu, ale také euru – a oni jdou pořád dolů, dolů, dolů,“ postěžoval si Trump.

Evropsko-americká dohoda o úplném zrušení cel na auta není podle Trumpa dostatečně dobrá. Pustil se i do kancléřky Merkelové. V narážce na rusko-německý plynovod Nord Stream 2 řekl: „Myslím, že je divné nechat se bránit skrze NATO před jistou zemí, a zároveň tu zemi nechávat vydělat obrovské bohatství. Co je to za dohodu tohleto?“

Aby toho chaosu nebylo málo, hrozí teď Trump i odchodem z Mezinárodní obchodní organizace WTO. „WTO je nejhorší obchodní dohoda, která kdy byla udělána.“ Trump přiznal, že obchod závisí i na kulturních zvycích. „Oni prostě kupují svoje auta a nechtějí naše auta.“ Postěžoval si, že Evropa kupuje málo amerických zemědělských produktů. „Nejde o tarify, oni tam mají prostě zeď.“

Na druhou stranu může Evropany potěšit, že Junckera Trump tituloval „Great Jean-Claude“ a o Evropanech řekl, že „nesmírně touží se s ním dohodnout“.

Server Eurointelligence.com se vrací ke schůzce Viktora Orbána s lídrem Ligy a italským ministrem vnitra Salvinim, která prozrazuje leccos o strategii krajní pravice. Je sice pravda, že Itálie chce, aby další evropské země včetně Maďarska přijímaly uprchlíky z Itálie, ale najednou jsou tu spolu a pouští se do svého oblíbeného odpůrce, a tím je Emmanuel Macron. Podobná aliance vzniká mezi Salvinim a Horstem Seehoferem, lídrem bavorské CSU.

Politický cíl je jasný: Orbán, Salvini a Seehofer chtějí oslabit levý střed dominující Evropskému parlamentu, potažmo celé EU. Frakci EPP chtějí posunout víc doprava. Salvini asi vnímá Orbána jako Silvia Berlusconiho – jako podpůrnou stoličku na cestě k moci. A Orbán zase vnímá jako stoličku k moci Salviniho. Největší soupeř je pro ně Macron, nikoli Merkelová, uvažují už oba v intencích doby postmerkelovské.

Macron se zase bude portrétovat jako jediná hráz čelící neliberalismu a krajní pravici v Evropě. Pokud by ale Macron neuspěl ve volbách do Evropského parlamentu, začnou o něm stále více pochybovat i voliči doma.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.