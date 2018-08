MACHÁČEK: Přijdou zase staré zlaté časy, kdy byli všichni ‚nahoře‘

Novinář Misha Glenny, starším posluchačům známý jako reportér rádia BBC z 80. let, se v posledních letech proslavil jako celosvětový expert na mafii.

V komentáři pro deník Financial Times píše, že zlaté časy drog jsou zase tady.



Připravme se na staronové zhulené časy. Tři fenomény zásadně ovlivní globální trh se zakázanými narkotiky, která budou dostupnější a kvalitnější než kdykoli předtím v historii. Prvním fenoménem je vztah Severní Ameriky k marihuaně. Devět amerických států plus District of Columbia už legalizovaly marihuanu a ve 30 státech je dostupná pro lékařské účely. Až se New York připojí ke Kalifornii v legalizaci, bude mít čtvrtina americké populace neomezený přístup k trávě. V říjnu se ale plně otevře marihuaně Kanada, kde se bude tráva prodávat ve smokeshopech. Rozjede se byznys s odhadovaným obratem přes 8 miliard dolarů, na který se třesou banky, investoři i penzijní fondy.

Druhý revoluční fenomén je spojen se syntetickými opioidy. Posledních dvacet pět let velké farmaceutické společnosti předepisovaly léky obsahující syntetické opioidy a miliony Američanů jsou dnes beznadějně závislé. Když už si léky nemohou dovolit platit, obracejí se k levným nahražkám, především silnému fentanylu, který se dováží ilegálně z Číny. Odpovědí musí být nová politika vůči farmaceutickým firmám, nikoli policejní restrikce.

A třetí revolucí je dark net neboli temná či nehlídatelná a zakódovaná část internetu, kde se opioidy nabízí a kde si dnes většina Američanů drogy kupuje.

Prodej drog online narůstá explozivně, nejvíce se asi prodává taneční droga extáze (MDMA). Na rozdíl od kokainu, který má původ v Andách, nebo heroinu, jenž má původ v Afghánistánu, se většina extáze produkuje v Nizozemsku. Syntetické drogy rychle nahrazují organická narkotika, jsou přesnější, čistší, lze je vyrábět na míru. Výroba se z exotických zemí přesouvá do menších laboratoří v severní Evropě, v USA, v Izraeli, v Kanadě.

Pro policii to představuje velkou výzvu a postupující legalizaci marihuany lze vysvětlit tím, že policie se chce soustředit na tyto nové fenomény spíše než na relativně neškodnou drogu, jakou je právě marihuana. Drogová revoluce bude mít i geopolitické důsledky. Jedním z důvodů, proč Taliban 17 let odolával NATO, jsou vysoké příjmy z prodeje heroinu. Část teritoria mexické federace je zase pod kontrolou kriminálních drogových kartelů. Ale změna už podle Glennyho rychle přichází.



Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.