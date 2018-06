MACHÁČEK: Proč by se Trump neměl scházet s Putinem

Bílý dům oznámil a šéf prezidentových poradců pro národní bezpečnost John Bolton potvrdil, že vrcholná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina se uskuteční v nejbližších týdnech.

Komentátor Eli Lake píše na serveru Bloombergu, že to není vůbec dobrý nápad.

John Bolton na tiskové konferenci v Moskvě přítomné novináře vybídl, ať mu objasní, proč je připravovaný summit „špatná myšlenka“. Vysvětlil totiž, že americký názor na ruskou okupaci Krymu zůstává stejný a nezmění se ani po nastávajícím summitu. Stejně tak platí protiruské sankce, nebo se dokonce zpřísnily. Bilaterální vztahy USA–Rusko jsou jedny z nejhorších v historii. Co je v tom případě, ptá se Bolton, vlastně špatného na tom, „mluvit spolu“ na prezidentské úrovni?

Eli Lake se hlásí k tomu, že respektoval a obdivoval názory Johna Boltona, když ještě nebyl v této funkci, takže v komentáři prý použil argumenty a myšlenky Boltonovy školy, aby vysvětlil, proč onen summit opravdu není dobrý nápad.

Za prvé se podívejme na historii toho, když se tito dva potkali. Vloni v létě se Trump s Putinem sešli v rámci (ale zároveň stranou) summitu G20 v Německu. Výsledkem bylo, že Trump souhlasil s myšlenkou, že Rusko a USA vytvoří společnou pracovní skupinu pro kybernetickou bezpečnost, což byl podle Lakea zhruba stejně dobrý nápad jako svěřit protidrogovou politiku šéfovi mexického gangu.

Pod tlakem svého kabinetu a republikánů pak Trump z této báječné myšlenky vycouval hned druhý den.

V březnu Donald Trump, jak známo, gratuloval ruskému prezidentovi ke zmanipulovaným volbám, přestože měl na stole od svých poradců velkými písmeny napsáno NEGRATULOVAT. Když Trump potom v médiích, tedy na Fox News, vysvětloval, proč takto vyjádřil respekt člověku, jehož režim toleruje vraždy a mizení novinářů a opozičních politiků, odpověděl Trump podobně jako slavný americký levicový intelektuál a lingvista Noam Chomsky: „Myslíte si, že naše země je nevinná?“

Sám Bolton podle Eliho Lakea dobře ví, že Putin je lhář a vrah. Vloni v létě Bolton napsal, že Putin lhal Trumpovi, když mu řekl, že Rusko se nepokusilo ovlivnit americké volby. Vloni v listopadu Trump řekl, že v tomto ohledu Putinovi věří. Od té doby Trump přiznal, že už věří, že se Rusko do amerických voleb vměšovalo.

Putin je Trumpovo slabé místo, a když spolu ti dva budou jednat, může to být podle komentátora Bloombergu nebezpečné.

To, že něco můžete udělat, ještě neznamená, že to udělat máte. Jsou to navíc pouhé tři měsíce, co se Rusko pokusilo nervovým plynem zabít svého bývalého agenta.

Trumpova vláda naštěstí zastává vůči Rusku daleko tvrdší pozici než samotný prezident. Amerika souhlasila s prodejem obranných zbraňových systémů Ukrajině, zpřísnila sankce zaměřené na ruské oligarchy a drží sankce schválené za prezidenta Obamy kvůli anexi Krymu. USA podporují členství Černé Hory v NATO a posílily svoji vojenskou přítomnost v Pobaltí pro případ, že by se Putin pouštěl do nějakého dobrodružství. Dokud bude Putin v Kremlu, bude Rusko představovat ohrožení pro Ameriku a její spojence a bude ohrožovat i instituce, které zajišťují liberální světový pořádek. Trumpova administrativa tomu rozumí, prezident podle Lakea ne.

Poznámka Monitoru JM: Zdá se, že se americký prezident poněkud zhlédl ve svém summitu se severokorejským lídrem Kim Čong-unem, který kritizují hlavně ti, kdo kritizují Trumpa vždy a za všechno. Politicky Trump tentokrát body spíše sbíral. Potíž ale je, že USA následně zrušily vojenské cvičení s Jižní Koreou. Nehrozí nějaký významný ústupek i v tomto případě?

USA také naznačovaly, že se Trump s Putinem sejde, teprve až proti němu vybuduje nějakou silnou páku. O té ale zatím nic nevíme.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.