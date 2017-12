MACHÁČEK: Proč si soudci nezaloží politickou stranu?

PRAHA V nálezu Ústavního soudu ČR ke kauze EET najdeme v závěru i disentní stanovisko pěti soudců Šimíčka, Jirsy, Lichovníka, Šimáčkové a Uhlíře.

V něm se mimochodem praví: „Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat.“ Celý nález si můžeme přečíst například zde:



Ještě jedna část filozofování ústavních soudců stojí určitě za ocitování:



„Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem: v oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hygieny a samozřejmě i daní. Stát, který je i podle judikatury Ústavního soudu výsledkem společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost.“

Myslí toto ústavní soudci vážně? Opravdu to vypustili z úst?

První otázka, která člověk napadne, je, jak tohle filozofování a mudrování souvisí s ústavou. Podle mého soudu nijak. Páni soudci a soudkyně si prostě něco myslí „ústava neústava“ a z pouhé pozice moci a nejvyšší instance mají právo o tom rozhodovat. Opravdu se chovají jako stát ve státě, jako třetí parlamentní komora.

Kdyby se podobné úvahy objevily v programu nějaké politické strany – tedy například ODS –, je to úplně legitimní, zcela v pořádku. Lze si představit, že nějaká politická strana si napíše do programu, že „daňová disciplína není na světě to nejdůležitější“ nebo že podnikatelé například v pohostinství nemusí platit daně vůbec. V soutěži pak taková strana buď uspěje a zkusí stát řídit podle toho (mnoho štěstí s takovými principy), anebo neuspěje.

Než k nějakému takovému názoru dojde politik nebo vláda, zpravidla si nechá pořídit expertní studie, sociologické průzkumy, podklady, odborná stanoviska. Dochází k likvidaci živnostníků? Má stát takové indicie? Nemá.

Pozoruhodné je, že EET podporuje i Asociace malých a středních podniků a živnostníků nebo Hospodářská komora i Svaz průmyslu. Ale takový soudce Ústavního soudu přece žádné podklady nepotřebuje! Stačí mu ideologie. Něco si myslí, asi podle toho, jaká čte média, čemu věří a v jaké bublině je třeba na Facebooku nebo na Twitteru.

Pokud daňová disciplína není nejvyšší hodnotou, pak je dobré například soudcům doporučit, aby se vzdali svého platu, generovaného z peněz daňových poplatníků, protože nemusí být disciplína, a když nemusí být disciplína, tak zdroje na platy prostě nebudou. Dálnici, po které soudci jezdí ve svých limuzínách mezi Prahou a Brnem, taky není třeba opravovat. Na co? Disciplína přece není to hlavní…

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.