MACHÁČEK: Pryč s čtvrtletními výsledky?

Reuters Breakingviews píší o Trumpově tweetovém návrhu, aby veřejně obchodovatelné společnosti nemusely publikovat svoje hospodářské výsledky čtvrtletně, ale jen jednou za půl roku. Je to prý zajímavý příspěvek na téma, zda korporace preferují příliš krátkodobé zisky a pohledy.

Šéf investiční firmy Black Rock to už přivítal, šéf JP Morgan Jamie Dimon také – a slavný Warren Buffett to s výhradami říkal dávno. Dokonce i Hillary Clintonová se v roce 2015 vysmívala čtvrtletnímu kapitalismu. Hlavní argument debaty zní, že snaha přebíjet se svalnatými čtvrtletními výsledky prý brání korporacím v tom, aby navrhly, implementovaly a bránily zdravou dlouhodobou strategii.

Donald Trump argumentuje jinak: firmy budou mít volnější ruce a ušetří se peníze. Takže to máme argument proti přílišné byrokracii a pro deregulaci. Proti tomu ovšem stojí obava, že to bude znamenat méně průhlednosti pro investory. Data i komentáře manažerů k nim pomáhají investorům činit včas důležitá rozhodnutí. Méně důvěry investorů může znamenat méně peněz na kapitálovém trhu. Jde to předem vyzkoumat nepoliticky, tedy nezávisle a vědecky?

Dodejme, že firmy Donalda Trumpa veřejně obchodovatelné nejsou a nebyly. Takže prezident na základě své životní zkušenosti asi moc nechápe, proč by se měl někdo pořád dělit o informace, když on sám to nikdy nedělal.

…

Donald Trump říká a dělá některé věci, které ekonomice zjevně nemohou moc prospět. Spoluvytváří jistý chaos a neklid na trzích, politizuje rozhodnutí centrální banky s tím, že ho kritizuje, prosazuje ochranářská opatření, hrozí devastující obchodní válkou. Jenže agentura Reuters mu zároveň přiznává, že americké firmy v důsledku Trumpova snížení daní více investují.

Investice do nového vybavení továren i softwaru dodávají americké ekonomice větší svěžest a možnost pojistit se proti možným obchodním problémům. S&P 500 Index podává zprávu o 24procentním zvýšení investic amerických firem z roku na rok, nejrychlejším růstu od roku 2011. Nejde jen o investice do softwaru, intelektuálního majetku či know-how, ale i o investice do nově vybavených továren a nového vybavení továren.

Pro růst je samozřejmě třeba důvěra, spotřebitelská poptávka, výroba, zásoby apod. Ekonomové se ale v zásadě shodují, že vyšší kapitálové investice jsou nejdůležitější a jaksi nejlepší a nejzdravější, protože zvyšují produktivní potenciál ekonomiky. Takže pro Trumpa jedna vcelku dobrá zpráva.

…

Podle Lionela Laurenta na Bloombergu se ale máme v příštích měsících a letech připravit na větší výkyvy a volatilitu trhů, jež podle autora souvisí s tím, že se vlády nad světem zmocňují populisté. Trhy byly až dosud spíše schopné populisty odstínit. Strachy ze zvolení Trumpa nebo z brexitu rychle ustoupily do pozadí v souvislosti s tím, jak se začalo mluvit o synchronizovaném růstu. Jenže úroky se začínají zvyšovat a vlády slibují a rozdávají víc, než si mohou dovolit. Podle Bloomberg Economics až 41 procent ekonomického výkonu skupiny G20 pochází ze zemí, kde vládnou populisté.

Populismus se jistě těžko definuje, zajímavé je, že podle Bloombergu nevládne v Británii, ale ve Španělsku.

Zajímavé ovšem je, že zvýšená volatilita v důsledku populismu bude nejvíce dopadat na periferii a okraj globálních trhů, zatímco Trumpovo jádro, odkud se populismus šíří nejvíc, přijde z hlediska nákladů na řadu naposledy, pokud vůbec. Populista nepopulista, USA i dolar jsou stále vnímány jako bezpečné přístavy.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.