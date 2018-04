MACHÁČEK: Putinův vlastní gól

Hals Brand píše na Bloombergu, že jestli někdo v Sýrii zaplatí „velkou cenu“, o které mluvil americký prezident, budou to spíše USA a Trump. Pokud Amerika zase někam přesně zamíří svoje bomby a pak se vykašle na povstalce, které předtím podporovala, bude to přesně to, co chtějí Rusko a Írán.

Podle Branda by měl Trump více přemýšlet, než začne tweetovat. Smutná realita je, že změnit kurz syrské války (bez placení „velké ceny“) se Americe nedaří už léta. Trump nyní navrhuje zbavit se jediné zbylé páky, kterou Amerika ještě má.



V podobné situaci už se Amerika jednou nacházela – přesně před rokem. Očekávalo se, že bombardování letiště Asada oslabí, situaci na zemi to ale vůbec nepomohlo. Amerika by se i nadále měla soustřeďovat na pomoc Kurdům ve východní Sýrii a na dokončení boje s Islámským státem. Jestliže se Trump ze Sýrie stáhne, už tak omezený americký vliv přestane existovat.

…

Pokud opravdu dal Vladimir Putin osobně otrávit Skripala, vejde to do historie jako jeden z nejpodivnějších vlastních gólů. Americké sankce vyhlášené v důsledku kauzy Skripal už způsobily prudký pád akcií na ruské burze, která se propadla o 12 procent. Rubl se propadl o tři procenta a špatně skončily i ruské státní dluhopisy.

Na základě sankcí je pro americké občany a korporace nelegální dělat jakýkoli byznys s 24 Rusy a s 15 firmami. Týká se to i Alexeje Millera, šéfa Gazpromu, a Olega Děripasky, hliníkového krále, jehož firma Rusal ztratila čtvrtinu hodnoty.

Další Rus, Viktor Vekselberg, byl nucen okamžitě prodat podíl ve švýcarském výrobci průmyslových pump Sulzer, protože firma má velký byznys v USA, o který by přišla.

Ti, kdo nařídili otravu Skripala, dokázali sjednotit Západ, který se předtím jevil docela fragmentovaný. Poškodilo to strany, které byly docela proruské, jako jsou labouristé nebo německá SPD. Obnovila se silná atlantická vazba mezi Británií a USA a osobně se proti Putinovi začal stavět i Donald Trump.

…

Zajímavou story mají Financial Times : 13,7 procenta hlasů v pracovní radě Daimler-Benz ve Stuttgartu získaly fašistické odbory. Nejde o to, že by moc v Německu přebírali fašisté, ale reflektuje to pozici Alternativy pro Německo.

SPD bývala stranou, která spojovala intelektuály a dělníky, tento jev je také důsledkem oslabování sociální demokracie. Levice a levý střed celkově ztrácí podporu mezi dělníky. Ultrapravice jen tak rychle nezmizí a nové odbory mají prý do budoucna ambici stát se odborářským křídlem AfD.

…

Česká ekonomika naráží podle ekonomů na svoje limity. Chybí pracovníci a klesá vývoz, tvrdí ekonomové o posledních číslech statistického úřadu. Více zde: Ano, máme tu specifika jako posilující korunu a nedostatek pracovních sil.

Neodráží ale vývoj v Česku to, co se děje v Německu i ve světě vůbec? Maloobchodní tržby v Německu v únoru klesly meziměsíčně o 0,7 procenta, průmyslová produkce v Německu poklesla meziměsíčně o 1,6 procenta. Objednávky průmyslu klesly, i když méně než v lednu. V britském Daily Telegraphu dokonce věští Německu recesi, což je asi nesmysl, resp. je to hodně, hodně přehnané. Ale nějaké zpomalení přichází. A na serveru Bloombergu píší, že celá světová ekonomika bude pokračovat v expanzi, která byla loni skutečně mohutná. V roce 2017 rostli slušně všichni velcí hráči: Čína, USA, Evropa i Japonsko. Recese se letos sice konat nebude, ale globální expanze bude letos mírně ubírat plyn. Výsledky budou i nadále solidní, i když už ne závratné. Jak vidíte tyto souvislosti a jejich dopad na českou ekonomiku vy? To je otázka do Debaty JM s ekonomy na serveru Česká pozice pro tento týden.

…

Čtenáře Monitoru JM zvu na dvě zajímavé a dobře obsazené veřejné debaty. První se týká nové německé vlády, Německa po volbách a německé pozice v Evropě. Koná se již 17. 4.: Přivítáme německého velvyslance i zahraniční hosty.

Druhá se týká kontroverzního tématu, zda stěhovat, či nestěhovat českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Koná se 16. 4. Také tato debata je velmi dobře obsazena a čeká nás pronikavá výměna názorů.