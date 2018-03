MACHÁČEK: Rachman o strašidelnosti Putina

Gideon Rachman se v komentáři pro Financial Times táže, jak opravdu nebezpečný je Vladimir Putin. Americký ministr zahraničí na odchodu Rex Tillerson se nedávno veřejně tázal, co stojí za nárůstem ruské agresivity. Je to podle něj důvod k obavám a „nerozumíme tomu, co je cílem“.

Otázka po Putinových opravdových záměrech je jistě legitimní. Nyní víme, že tu Putin bude ještě šest let. Když nějaký prezident nastupuje počtvrté do úřadu, většinou se ví, co bude dělat a jak se bude chovat. Ne tak u Putina. Je více bezohledný a konfrontační.

Máme tu případ otravy bývalého agenta Skripala. Americká vláda obvinila Rusko z pokusů o útok na klíčovou infrastrukturu. V nedávné řeči Putin básnil o nových, nevysledovatelných a zázračných ruských zbraních. A jeho kampaň končila tím, že mával vlajkou na obsazeném Krymu.

Putin ale není iracionální. Lze ho odstrašit. Před třemi lety se svět obával, že po Krymu obsadí více částí Ukrajiny, ruská státní televize vedla propagandu, ve které tvrdila, že Rusko má nárok na polovinu ukrajinského území. Byly důvodné obavy, že ruské tanky vjedou do Kyjeva.

Násilí na východě Ukrajiny trvá, ale obsazování dalších teritorií bylo zastaveno, nepochybně na základě sankcí a vojenské pomoci Ukrajině.

Nedávno zemřelo v Sýrii spoustu ruských žoldnéřů. Místo aby Rusko reagovalo silně, odmítlo o incidentu diskutovat.

Putin je ochoten riskovat, když Západ nedává pozor. Když narazí na odpor, stáhne se. Opravdové nebezpečí nespočívá v tom, že by Putin usiloval o konflikt se Západem. Jde spíše o to, že se přepočítá a vytvoří situaci, kterou přestane zvládat.

Putinovy intervence se často obrací proti němu. Když proruští separatisté sestřelili malajsijské letadlo, posílily se sankce. Moskva intervenovala do amerických voleb a napomohla zvolení Trumpa. Jenže to vedlo k vyšetřování a to má za následek posílení amerických protiruských sankcí.

Nyní celá nová generace Američanů vyrůstá s hlubokou podezíravostí a resentimentem vůči Rusku. Počet ruských obětí v Sýrii narůstá. Používání dopingu vedlo k vyloučení oficiální účasti Ruska na olympijských hrách. Skripalova otrava pak k demonstraci jednoty ze strany Západu – právě ve chvíli, kdy se jednota rozpadala.

Rusko má v Evropě stále své obdivovatele, ale chabý ekonomický růst v Rusku a vláda, která se specializuje na atentáty a nukleární hrozby, přestanou být lákadlem.

…

K podobným závěrům dochází Michael Dempsey na serveru Bloomberg. Rusko se bude v Sýrii dostávat do stále větších potíží. Čelí americké pomoci Ukrajině, tvrdým sankcím a chabému ekonomickému růstu.

Podle Dempseyho toho má Západ spoustu v rezervě. Dá se dále limitovat přístup Ruska k vyspělým technologiím. Lze zabavit aktiva Putinových blízkých na Západě. Mohou se spustit aktivní kybernetické operace proti ruským entitám.

…

Podle článku Waltera Russella Meada v The Wall Street Journal bude na Putina platit jenom zvýšení amerického vojenského rozpočtu, modernizace amerických jaderných zbraní a povzbuzení členů NATO k většímu zbrojení. Největší úder, který Rusko po invazi do Gruzie v roce 2008 dostalo, byl rozmach americké těžby ropy a plynu z břidlic a jeho vliv na ceny ropy. Přednášky a symbolické sankce jsou bezzubá věc.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.