MACHÁČEK: Putin podle Rachmana prožívá sladký okamžik pomsty

Praha Zahraničněpolitický establishment ve Washingtonu zažívá od helsinského summitu Trump–Putin rozličné emoce: nedůvěru, strach, zlost a podobně. Ale nejsilnější z těchto emocí je obrovský pocit ponížení, píše komentátor Financial Times Gideon Rachman. Americký prezident si udělal ostudu na mezinárodní scéně – a ruský prezident se na to jenom díval a ušklíbal se.

Pro Putina je velice příjemné způsobovat Americe taková ponížení. Světonázor ruského prezidenta se přece točí kolem toho, že Západ záměrně ponižoval a oslaboval Rusko po celé dekády. Nyní přichází čas to splácet.



Názor Moskvy připomíná zrcadlový sál. Každá ruská agrese se má jevit jako nutná odpověď na údajnou západní agresi.

V Americe a Rusku se většinou nahlíží na Rusko jako na neurvalý stát, který anektoval Krym a vyhlásil nedeklarovanou válku východní Ukrajině. Ruský názor je, že západní spojenci se předtím dopustili agrese v Iráku a Libyi a přímo ohrozili Rusko tím, že rozšířili alianci NATO až k ruským hranicím. Ruská anexe Krymu je vysvětlována jako protiopatření – aby základna v Sevastopolu nemohla hostit plavidla NATO.

Jak je to s obviněním, že se Rusko pokoušelo ovlivnit americkou demokracii? Odpověď putinistů je taková, že Amerika dělá totéž otevřeně a že Hillary Clintonová podpořila protiputinovské protesty v letech 2011 a 2012.

Viděno z Washingtonu či Londýna, Rusko pořád a systematicky lže, a to především o svých agresích a násilnostech. Na to mají Rusové vždy dvojí odpověď. Jednak že Západ lže také, jednak – a to hlavně – že lež a podvádění jsou pro Rusko nutným a obranným mechanismem.



Ruský postoj ke světu je tak zároveň totálně upřímný i kompletně cynický. Byznys ruské vlády je lhát o svém chování a svých záměrech. Rusové ale upřímně věří, že to je ospravedlnitelné a správné.

Podle Rachmanova názoru se Rusko dopustilo násilné agrese vůči Ukrajině, sestřelilo civilní letadlo, otrávilo jedem lidi v Británii a po zásluze je zasaženo sankcemi. Pro Rusy jsou však sankce jen dalším důkazem rusofobie Západu.

Uznat tyto rozdíly v názorech neznamená podlehnout morálnímu relativismu. Putinovci se mýlí, když všechny nezdary ruského státu od roku 1991 svalují na Západ. Země, které se připojily k NATO po skončení studené války, k tomu měly vlastní důvody a odůvodněný strach daný vlastní historickou zkušeností. Protestující z roku 2011 nebyli žádné americké loutky, ale autenticky nespokojení ruští občané. Ekonomický chaos 90. let nebyl zase na Rusko uvržen Západem, nýbrž byl důsledkem kolapsu sovětského systému a chyb ruské vlády.

Podobně ale dnes nemohou Američané svádět svou noční můru s Trumpem na Putina. Problémy obou zemí začínají a spočívají doma.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.