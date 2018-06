MACHÁČEK: Rozkládá Trump Evropu?

PRAHA Leckdo z intelektuálů a komentátorů v Evropě získává nyní pocit, jako by se dával do pohybu scénář, který si pro Evropu přál Donald Trump, resp. jeho bývalý hlavní ideologický poradce Steve Bannon.

Vztek voličů se volně přesouvá ze země do země, trumpovská revoluce otevřela všechna stavidla.



Myšlenka, že každý má bojovat sám za sebe a za své národní zájmy, se začíná nebezpečně ujímat, píše například německý analytik Ulrich Speck. Přitom historie Evropy potvrzuje, že Evropa nacionalistických národních států může vést až ke katastrofě. Evropa musí udělat vše pro záchranu kooperace a společných řešení, musí destruktivní síly zkrotit.

Samozřejmě jsou Němci především zděšeni nejen z italských voleb, ale ze situace u sebe doma, kdy jim najednou připadá, že politická polarizace, známá z Británie, USA či Polska, dorazila i k nim domů. A dělítkem je samozřejmě migrace.

Možná by ale k tomuto scénáři vůbec nemuselo dojít, kdyby se k poslednímu vývoji migrace přistupovalo více na základě zdravého rozumu.

Naprostá většina migrantů, kteří přicházejí nyní, jsou migranti ekonomičtí, nejnovější statistiky to jasně dokládají. I kdyby se prosadily kvóty, každý přece ví, že do České republiky, Litvy či Polska žádní migranti nechtějí, dobrovolně ani nedobrovolně. Chtějí do Německa, do Švédska apod. Důvody jsou především ekonomické.

Když členské země neumějí návratovou politiku a praxi, musí na tom pracovat, ale hlavně se pokusit vyjednat s africkými státy založení sběrných středisek v severní Africe, kde se bude čekat na vyřízení žádostí o azyl.

Frontex má bojovat s pašeráky, nikoli lovit z vody migranty a posílat je do Evropy. Dokud se toto nezmění, dokud v tomto nezvítězí selský rozum, bude opravdu pokračovat bannonovský scénář rozkladu Evropy. Všechny ostatní scénáře jsou totiž utopické. Samozřejmě že země EU mimo migrační trasy a země, které nejsou cílem migrace, mají pomáhat, finančně, logisticky, policejně, případně vojensky. Ale všechna řešení vycházejí z toho, že někoho budu posílat někam, kam on sám nechce, a držet ho tam proti jeho vůli je zcela nesmyslné.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.