MACHÁČEK: Sobotka varuje před komunisty

PRAHA Bývalý premiér Bohuslav Sobotka, který se právě vzdal poslaneckého mandátu, varuje ČSSD před spoluprací s komunisty, resp. varuje ČSSD, že ANO bude spolupracovat s komunisty.

O tom více čtěte zde. Zdá se mi to zajímavé, protože ještě před rokem, konkrétně 17. února 2017, tentýž Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásil, že spolupráci s komunisty se nemá cenu bránit ani na vládní úrovni. Bohumínské usnesení o zákazu spolupráce ČSSD s komunisty prohlásil tehdy za přežité. Pro jistotu jako zdroj uvádíme server Aktuálně.cz, sesterský server iHNed.cz a Hospodářských novin.

Říká se, že jen idiot nemění své názory, ale jako by si tento Zemanem oblíbený výrok paradoxně osvojil právě Sobotka. Jaký jeho názor je (a byl kdy) autentický a ten pravý? Má někdo návod? Je ještě s Petrem Drulákem proti dědictví Václava Havla, nebo se k němu hlásí jako při odhalování busty ve Washingtonu na konci roku 2014? Platí jeho podpis pod servilním pročínským prohlášením nejvyšších státních činitelů, které se vysmívalo lidským právům? Je pro spolupráci s komunisty, nebo je proti ní? Pamatuje si ještě, jak před druhým kolem prezidentské volby v roce 2013 vyzval voliče ČSSD k volbě Miloše Zemana?

Petr Honzejk – také v Hospodářských novinách – dnes píše, že je „moderní“ Sobotku kritizovat a nasazovat mu psí hlavu. Úpadek sociální demokracie je prý stejný v celé Evropě, a ať by stranu vedl kdokoli, dopadl by podle Honzejka stejně. Nevím, jak se pozná, co je moderní, a kdo je toho arbitr. Může se také zdát, že je „moderní“ psát, že Sobotka za nic nemohl.

Lze se ale domnívat, že Sobotkův volební neúspěch souvisí s tím, že nikdo nepochopil, co jde opravdu z něj a co mu někdo nadiktoval, proč zrovna zastává ten či onen názor. To, že Miloš Zeman Sobotku nevkusně a opakovaně ponižoval, možná slouží Sobotkovi ke cti, ale osobnost to z něj neudělá.

…

Nový německý ministr financí Olaf Scholz (SPD) se přihlásil k tradiční německé politice vytváření fiskálních přebytků. Včera v Bundestagu pronesl: „Protože jsme v minulých dekádách naakumulovali tak velké dluhy a fiskální přebytky, je nyní správné se jich zbavit. Proto potřebujeme dlouhé období, kdy nebudeme dělat žádné nové dluhy a budeme snižovat schodky z minulosti.“

Ukazuje se tedy, že ať je v Německu ministrem financí kdokoli, přístup bude v zásadě stejný a Německo si nadále nehodlá nic dělat z toho, že mu instituce jako Evropská komise nebo MMF doporučují, aby více investovalo. Očekávat nějakou větší fiskální integraci eurozóny, kterou si tolik přál francouzský prezident Macron, jenž zároveň tolik sázel na německou velkou koalici, není po těchto Scholzových slovech v Bundestagu příliš realistické.

Němci si, jak známo, před deseti lety odhlasovali ústavní dodatek, který povoluje pouze cyklicky odůvodněný schodek rozpočtu ve výši 0,3 procenta. Scholz chce naopak udržovat mírné přebytky. Co se reforem eurozóny týče, Německo prý bude souhlasit s dokončením bankovní unie a s posílením záchranného valu ESM. Společný dluhopis nebo nějaké společné bezpečné aktivum jsou mimo hru. Je-li nějaká podpora další integrace eurozóny, je to v podstatě manifestační závazek, žádná srdeční záležitost. A nebude to nic, co by mohlo zásadně ovlivnit německé veřejné výdaje.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.