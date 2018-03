MACHÁČEK: Trumpa opouštějí rozumnější poradci

Gary Cohn, šéf ekonomických poradců amerického prezidenta Donalda Trumpa a bývalý viceprezident investiční banky Goldman Sachs, opouští svůj úřad.

Cohn nesouhlasí s 25procentním clem na ocel a 10procentním na hliník, a to pro všechny dovozce do USA ze všech zemí bez rozdílu. Tato opatření náhle a překvapivě oznámil americký prezident Donald Trump, který poté ještě tweetoval, že obchodní války jsou dobrá věc a dají se vyhrát. Trump vyhlásil tato opatření bez ohledu na to, co doporučuje naprostá většina ekonomů, i navzdory odporu establishmentu Republikánské strany. Předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan – ano, ten, který se chystá na návštěvu České republiky – se postavil jasně proti. Odpor mezi republikány narůstá, ale v oblasti obchodu má prezident velké pravomoci.

Absurdní je, že opatření se nejvíce dotknou Kanady, což je americký přítel, soused a nejbližší spojenec. Dovoz čínské oceli do Ameriky je minimální.

Na Trumpa zapůsobili američtí producenti oceli, ale vyšší ceny budou mít větší dopad na firmy, které ocel používají k další výrobě – těch je více než ocelářských firem a zaměstnávají více lidí než ony.

Otázka je, jaká bude odpověď Evropy a asijských zemí. Důsledky se těžko odhadují, leč historická zkušenost říká, že nárůst protekcionismu byl jednou z příčin hospodářské krize na počátku 30. let 20. století.

Ukazuje se, že Trump nerozumí mezinárodnímu obchodu, který si mylně vysvětluje jako hru s nulovým součtem. Hra s nulovým součtem možná funguje v realitním byznysu, který Trump dobře zná, ale rozhodně ne v mezinárodním obchodu.

V agentuře Reuters se domnívají, že zatímco běžné dysfunkce Trumpova Bílého domu a odchody a otřesy na nejvyšší úrovni trhy zatím ignorovaly, s Cohnem může být všechno jinak. Otřáslo se už mexické peso, padá dolar i akciové trhy. V Trumpově administrativě posilují Peter Navarro a Wilbur Ross, tedy ochranáři, proti kterým držel Cohn umírněný kurz.

A to média a washingtonské kuloáry už týden spekulují o tom, že za několik dní rezignuje i zkušený generál H. C. McMaster jako šéf poradců pro národní bezpečnost a generál Kelly jako personální šéf Bílého domu. Takže kromě trhů se možná brzy vyděsí i diplomaticko-vojensko-bezpečnostní komunita na celé zeměkouli.

Abychom se brzy nedozvěděli, že kromě obchodních válek je dobré si občas střihnout i nějakou tu válku normální, protože i ta se „dá vyhrát“.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.