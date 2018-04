MACHÁČEK: Velvyslanci proti hedvábné stezce

PRAHA Podle deníku Handelsblatt varují velvyslanci Evropské unie v Pekingu před projektem nové hedvábné stezky. Ta prý porušuje mezinárodní normy ohledně transparentnosti a má sloužit výhradně k posílení čínských ekonomických zájmů.

Velvyslanci ve své zprávě píší, že plán jde proti agendě EU pro liberalizaci obchodu a posunuje nerovnováhy ve prospěch čínských státem dotovaných společností. Nepodepsal pouze maďarský velvyslanec. Neobvykle ostrá zpráva velvyslanců je součástí příprav EU na summit EU–Čína v červenci.



V rámci „One Belt, One Road“ chce Čína budovat cesty, přístavy a plynovody, které spojí Čínu, jihovýchodní Asii, Pákistán, střední Asii, Střední východ, Evropu a Afriku. Projekt protne 65 zemí v šesti ekonomických koridorech.

„Neměli bychom odmítat, ale musíme slušně a jasně formulovat své podmínky,“ řekl německému deníku vysoce postavený diplomat EU. Další zdroj z německé vlády říká, že „čínské firmy nesmí být preferovány“ a „musí být zohledněny zájmy všech účastníků“.

Čínští politici hodlají mobilizovat jeden bilion dolarů a půjde o vůbec největší rozvojový program od dob Marshallova plánu. Velvyslanci píší, že Čína chce „tvarovat globalizaci tak, aby vyhověla jejím zájmům“. Kdykoli jedou evropští politici do Číny na bilaterální návštěvu, ocitají se pod tlakem, aby podepisovali dohody o společné expanzi hedvábné stezky.

Čína musí poskytnout přesné informace o tom, které zahraniční firmy již měly prospěch z čínského rozvojového programu. Silk Road Fund se zdroji ve výši 40 miliard dolarů byl založen již v roce 2014.

Německá média upozorňují, že Čína nemá zájem na transparentnosti veřejných zakázek. Pozoruhodné je, jak málo se o této věci u nás diskutuje, když tolik bývalých exponentů ČSSD pracuje ve službách Číny.

…

Deník The Wall Street Journal píše o tom, že Německo hledá způsoby pro své firmy, jak se vyhnout novým americkým protiruským sankcím. Jednal o tom tento týden ve Washingtonu německý ministr financí Olaf Scholz a německá kancléřka Angela Merkelová o tom bude jednat koncem měsíce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Německý průmysl u kancléřky silně lobbuje, aby v USA zařídila změkčení postoje k německým firmám. Nové americké sankce se dotknou tří desítek Rusů, včetně vládních činitelů a byznysmenů, a zakazuje firmám obchodovat s těmito lidmi nebo s podniky, které tito lidé kontrolují.

Německé firmy jako Siemens AG, Daimler AG a Volkswagen AG vedou obchody s entitami, kterých se nové americké sankce dotýkají. Podle zástupců těchto firem by sankce mohly ohrozit existující společné podniky, mohly by znemožnit německým bankám financovat nové projekty v Rusku apod. Zajímavé je, že německý byznys s Ruskem roste navzdory sankcím. Roční obrat vzájemného obchodu mezi Ruskem a Německem činí 54,5 miliardy eur, ještě před rokem to bylo 45 miliard eur.

Výjimku by podle Němců měly dostat hlavně projekty schválené před spuštěním sankcí.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.