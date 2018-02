MACHÁČEK: Výprodej na světových burzách nemá jasnou příčinu

PRAHA Na světových burzách – od Asie přes Ameriku po Evropu – se spustil výprodej, největší za poslední dva roky. V hledání příčin se ale analytici tentokrát neshodnou, neumějí vygenerovat nějaké srozumitelné vysvětlení nebo narativ.

Jednou z příčin může být růst výnosů amerických dluhopisů v důsledku obav z návratu inflace. Zde je ovšem jedna záhada: nárůst úrokových měr a výnosů z dluhopisů by měl vést ke zhodnocení amerického dolaru, ale děje se, jak známo, opak.



Někteří analytici se pokouší vysvětlit oslabení trhů snížením daní v USA, které způsobí neudržitelný rozpočtový schodek, ale spíše to vypadá, že se někomu do analýzy trhu zapletly politicko-ideologická hodnocení.

Další experti tvrdí, že žádný konkrétní či racionální důvod pro propad akcií existovat nemusí: trhy zkrátka potřebovaly po dvou letech klidného růstu korekci.

Jestli se analytici na něčem shodují, pak na tom, že korekce bude dočasná, žádný velký, globální výprodej nepřijde, a už vůbec se nejedná o předzvěst nějaké krize.

…

Komentátor Financial Times Wolfgang Münchau se přiznává k jisté schizofrenii. Část jeho osobnosti dává přednost tomu, aby němečtí sociální demokraté (SPD) v referendu hlasovali proti velké koalici s CDU Angely Merkelové. Velké koalice jen posilují tvrdou a extrémní pravici a levici. Jednalo by se v Německu o třetí velkou koalici za dvanáct let. Lepší s tím přestat včas.

Na druhou stranu může velká koalice připravit něco užitečného. Kapitola o Evropě je podle Münchaua ohromující. CDU/CSU i SPD akceptují fiskální unii pro eurozónu, která má stabilizovat makroekonomické nerovnováhy, a souhlasí s transformací záchranného valu ESM v záchranný fond pod křídly EU.

Münchau byl až dosud překvapen prakticky nulovou reakcí ze strany umírněných euroskeptiků v CDU a CSU i ze strany médií. Podle Münchaua buď politici a komentátoři evropskou sekci nečetli, nebo jí nerozumějí.

Druhá věc je referendum v SPD o velké koalici. Straníkům se nabízí možnost zbavit se jak kancléřky Angely Merkelové, tak svého předsedy Martina Schulze, který zklamal slabým volebním výsledkem i nesplněnými sliby, jako že nikdy nebude sloužit pod Merkelovou nebo že nikdy nevstoupí do velké koalice jako juniorní partner.

Debata o eurozóně vždy představovala konflikt mezi federalismem a mezivládním přístupem. Nyní jsme svědky toho, že se německá politika přesouvá mírně ve prospěch federalismu.

…

Poslední průzkum vývoje stranických preferencí v Německu vyvolává zajímavé otázky. CDU/CSU je takřka dvakrát silnější než ostatní politické strany. Jinak máme více otázek než odpovědí. Až odejde Angela Merkelová, dostane se CDU na podobnou úroveň jako ostatní? Vyhoupne se SPD někdy zpátky na úroveň kolem 30 procent? Na grafu je zjevné, kam voliči SPD odcházejí: posilují Die Linke, Zelení i AfD.

FDP jde po volbách dolů. Je to trest za to, že nešla do koalice?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.