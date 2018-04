MACHALICKÁ: Brněnské déja vu. Politici ať za nás nerozhodují, na co se smíme dívat

Soudruzi, my přece nemáme nic proti svobodě v umění, ale to, co si dnes ti divadelníci dovolují, je skandál. Nemůžeme dovolit, aby náš pracující lid spatřil takové nechutnosti, jako je soulož Marxe s Leninem. Kdo nechápe, oč jde, ať si laskavě přečte rozhořčený otevřený dopis brněnského zastupitele Petra Hladíka, v němž vyzývá ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, aby stáhl z programu festivalu Divadelní svět inscenaci Naše násilí a vaše násilí.

A pokud je mu aspoň čtyřicet, zažije nefalšované déja vu, vrcholně trapný pokus o cenzuru, která si v ničem nezadá s manýry minulého režimu. Pikantní ovšem je, že dotyčný inscenaci chorvatského režiséra Frljiče neviděl, ale z fleku by ji jako nemravnou a urážlivou zakázal, neboť k němu dolehlo, že v ní Ježíš znásilňuje muslimku.



Naštěstí už nemáme vládu jedné strany, ale demokracii a pluralitu názorů, tak se mu to nejspíš nepodaří, ale z takového zamřelého závanu starých časů až mrazí. Nečekáme od komunálních politiků, že by znali, jaké prostředky dnes používá divadlo, že by snad pochopili, co je to provokace, nadsázka a metafora. Nehledě na to, že divadlo, které se nevyslovuje k současnosti, nedráždí a nevyvolává diskuse, je mrtvé divadlo. Ať za nás laskavě politici nerozhodují, jestli se na něj smíme dívat.

My diváci si to rozhodneme sami a také pro ty, kteří jsou údajně znechuceni, je rada jednoduchá, nechoďte. Divadelní světje rok od roku lepší a dramaturgie vybírá kvalitní inscenace, které vypovídají o dnešku, a je správné, že je financovaný z veřejných peněz. Pan Hladík a další si přihřívají své politické polívky a populisticky využívají hysterických nálad části národa, která volá po kontrolách a zákazech všeho možného. Nějak jim nedošlo, že tématem a mottem letošního festivalu je Svoboda?!.