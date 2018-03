MACHALICKÁ: Mimo mísu. Bafuňářům nestačí první sloka naší hymny

Je neskutečné, jakými nesmysly se zabývají lidé, kteří se mají věnovat něčemu úplně jinému. Předseda České unie sportu Miroslav Jansta vážně tvrdí, že první věta naší hymny naznačuje, že máme problémy s identitou, protože se v ní nějaký zoufalec táže, kde je jeho domov. To je hodnotný názor dokládající znalosti literatury a historie.

On je totiž začátek hymny parafrází Goethovy básně Znáš onu zem, kde citron rozkvétá..., v níž se autor vyznává ze své lásky k Itálii, má ji za krajinu blaženosti, mytickou Arkádii. Verše známé jako Mignonina píseň Tyl znal a další slova jeho písně slepého mládence rozhodně nesvědčí o tom, že by Češi nevěděli, kde je jejich vlast, naopak je zde opěvována jako bukolický ráj.



Rozklady pana Jansty jsou o to směšnější, že sémiotikou naší hymny se zabývali povolanější lidé a konaly se na toto téma i konference. A historicky vzato Češi na rozdíl od jiných národů vždycky věděli, kam patří, a ze svého prostoru se nikdy nehnuli. Je jedině správně, že ministr kultury chce uspořádat k nové verzi hymny odborný diskurz, protože nejapné nápady se mají potírat hned.

A že by snad přidání druhé sloky, v níž se poukazuje na bojovné plémě Čechů, zvýšilo bojovnost našich sportovců, je další nesmysl. Tu mnohem víc zvýší cílená podpora státu a péče o dorost, protože nebýt aktivních soukromníků a movitých rodičů, moc světoborných úspěchů by český sport neměl. Zato průšvihů s bafuňáři, kteří manipulují s veřejnými penězi, dost máme a v jedné z posledních kauz je Jansta také obviněný. Ať se tedy raději stará o to, co mu náleží. Změna hymny je i v těchto souvislostech téma mimo mísu.