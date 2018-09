MACHALICKÁ: Parkovací peklo. Zpřístupnění modrých zón v centru přineslo kolaps

Praha Člověk kráčející po Praze v době předvolební je co chvíli atakován věrohodně se tvářícími obličeji politiků, kteří slibují to, co slibovali i před čtyřmi lety, a nepohnuli s tím ani o píď, ba stav i zhoršili. Bez výjimky to platí o systému parkování v hlavním městě, výsledek nedávné reformní činnosti pražských obvodů je zoufalý.

Naprosto nepřijatelné je, že daňový poplatník Prahy, který vyjede ze svého obvodu, musí klopit a ne málo. Argument, že nemá jezdit autem, je do nebe volající drzost, auta se vyrábějí (notabene u nás, kde Škodovka táhne ekonomiku) a lidé je kupují. Jezdí s nimi právě proto, aby jim to usnadnilo život.

Připomeňme si, proč modré zóny vznikly – na ochranu Prahy 1. Aby rezidenti mohli v přetíženém centru zaparkovat. Rozšířením zón pro každého, kdo zaplatí, nastala v centru patová situace, zatímco v některých jiných čtvrtích bývá prázdno.



Rezidenti platí roční parkovné, ale nemají kde parkovat, protože do centra se valí všichni a kromě toho ještě Praha 1 vydává více parkovacích povolení, než ulice unesou. Chtěla bych vidět, jak auta se zahraniční espézetkou, stojící v ulicích centra tři dny, platí za každou hodinu osmdesát korun. Zvlášť když z nich vylézá rozjívená mládež. Jenže Praha 1 zrušila viditelné parkovací karty i povinnost parkovacího lístku, kontrola přes internet a auty s kamerami má úskalí, o přelepování značek ani nemluvě.

Je to chaos a ulice jsou čím dál víc ucpané, parkuje se na chodnících. Z toho všeho jasně vyplývá, že městu jde hlavně o byznys, ne o potřeby jeho obyvatel. Ale před volbami všichni ujišťují o opaku. A tak bychom aspoň neměli hlasovat pro ty, kteří už víckrát slibovali a nic z toho nepošlo.