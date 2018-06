MACHALICKÁ: Rozumné řešení. Rektor AMU neodvolal děkana FAMU

PRAHA Posuzovat zvenčí interní spor na akademické půdě je vždycky, jak říkávali naši němčinou prolezlí předci, vošajstlich. Takový pozorovatel má do jisté míry zkreslený pohled a může podlehnout sugestivitě některých názorů. Přesto si myslím, že rektor AMU Jan Hančil udělal dobře, když se rozhodl děkana FAMU Zdeňka Holého neodvolat, jak požadovalo osm z devíti členů akademického senátu.

Podle něj návrh na odvolání obsahuje většinou obecná tvrzení, která nejsou doložena konkrétními přesvědčivými argumenty. V takových situacích je žádoucí zapojit také ratio, neboť odvolání je krajní prostředek a lze se obávat, že by školu jen uvrhl do chaosu a dalších animozit. Neměla by vedení a pravděpodobně by odešli další šéfové kateder a v takové situaci vybírat nového děkana by jistě byla lahůdka. Neexistují ani relevantní právní důvody k Holého odvolání, zjevně se nedopustil žádného kriminálního činu, své povinnosti plní a zájmy školy nepoškozuje.

Na druhé straně z toho, co během této kauzy zaznělo na obou stranách, je zjevné, že situace na této umělecké škole není ideální, střetávají se tam různé vlivy a koncepce i ideologická stanoviska a asi nelze v této souvislosti úplně shodit ze stolu sílící argumenty o upadající úrovni domácího hraného filmu. Možná by stálo za to zamyslet se nad tím, proč těch pár úspěšných režisérů posledních let vzešlo z jiných kateder, než je katedra režie. Legitimní je i otázka, zda mají studenti skutečně ty nejlepší pedagogy. A jestli by třeba nebylo dobré oslovit tvůrce ze zahraničí.

Otazníků je mnoho, ale v této chvíli se rektor Hančil zachoval jako rozumný člověk, který chce vášně utlumit a pokusit se o dialog. Snažil se o to i během doby, kdy se rozhodoval, a jak sám přiznává, nedařilo se mu to. Tak se zřejmě bude muset nadechnout a pokračovat.