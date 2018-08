MACHALICKÁ: Svazáci útočí. Spisovatelům vadí nejenom Gott, ale i David Černý

Málokdo se v posledku tak veřejně znemožnil, jako se to podařilo čtveřici iniciátorů petice proti účasti Karla Gotta na koncertu v Lipsku. Ten měl na podzim otevřít Rok české kultury v Lipsku, který vyvrcholí tamějším veletrhem, kde bude Česko hlavním hostem.

Čtyři spisovatelé (Adam Borzič, Petra Hůlová, Ondřej Lipár a Václav Kahuda) z Asociace spisovatelů usoudili, že Gott není vhodným zástupcem české kultury, jelikož je oportunista a představitel pokleslého vkusu. A požadovali, aby jeho účast byla zrušena, což pak svým podpisem podpořilo 26 literátů. Jenže se záhy ukázalo, že žádný koncert se konat nemá, a dokonce, pokud by se konal, pak by ani neměl s dotyčnými akcemi nic společného.



Stavět se do pozice rozhořčeného morálního arbitra a ani si nezjistit, že dělám virvál kvůli něčemu, co nebude, je minimálně známka psychické lability. Jenže ono to tím neskočilo, organizátorům petice totiž vadí i výtvarník David Černý, jenž si sice s bolševikem nezadal, ale těmhle svazákům též leží v žaludku.

Popouzí je, že by Černého plastika Trabant měla dekorovat český stánek, čímž by prý byla jejich autorská tvorba znehodnocena. Když ale někteří literáti zjistili, jaký dodatek byl do petice vsunut, svůj podpis odvolali, čímž akce vpravdě nabyla kocourkovských rozměrů.

Přímo rozkošné pak je, že Hůlové vadí růžový trabant, kteréžto dílo neexistuje. K vidění je jen zlatohnědý trabant na lidských nohách z roku 1990, který symbolizoval útěk východních Němců přes Prahu na Západ a jehož originál vlastní muzeum v Lipsku.

Na růžovo natřel Černý sovětský „lžitank“ na Smíchově v roce 1991. Hůlové prostě sochař vadí, takže si nepřeje, aby se jeho dílo vystavilo tam, kde bude ona. Proč? Nevíme, zřejmě jí pije krev, že má kromě talentu i kšefty. Kdo asi tak bude prokádrován a zakázán příště?

Hůlová ovšem tvrdí, že hlavním problémem je dramaturgie akce a chtěla by se s kolegy na ní podílet. K tomu lze dodat jediné: ještě že tomu tak není, protože to, co spolek zřejmě pod velením Hůlové předvedl, je dílem komické, dílem trapné.