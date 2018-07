Machinace kolem pražské kandidátky ANO neskončily. Stuchlík vysvětluje svoje pod

Jen pár měsíců před podzimními komunálními volbami přitáhlo ANO pozornost ke své pražské kandidátce výměnou kandidáta na primátora. Namísto zastupitele Patrika Nachera se jím má stát podnikatel Petr Stuchlík. Prakticky už sice k výměně došlo, oficiálně ji však musí posvětit celostátní výbor. Hnutí ANO změnu potvrdilo teprve v ­pondělí, Stuchlík už teď musí vysvětlovat svoje podnikání.

Konkrétně kolem firmy Fair Credit, do které Stuchlík investoval a jež se zabývá rychlými půjčkami. Server Echo 24 upozornil na to, že společnost poskytuje kontroverzní krátkodobé půjčky do 150 tisíc. Úroky dosahují desítek procent, přičemž RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, může překročit i dvě stě procent. Firma se proto v Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, umístila na 30. místě ze 42 hodnocených společností.



Grafika Stuchlík

Stuchlík LN řekl, že se do této firmy rozhodl investovat proto, že se svými klienty jedná slušně a žádného z nich nedostala do tíživé finanční situace ani do dluhů nebo exekučních pastí. „Je to jedna z mnoha mých investic v rámci diverzifikace portfolia. Je to investice dlouhodobá s návratností mnoha let, nejde o žádné rychlé peníze,“ říká

Stuchlík s tím, že klienti navíc dopředu znají všechny podmínky. „Česká národní banka na tento trh pečlivě dohlíží a subjekty se chovají ke klientům zodpovědně. Na rozdíl od neregulované a často protiprávní šedé zóny,“ dodal podnikatel.

Výměnu na pozici lídra pražské kandidátky schvaluje nyní celostátní výbor hnutí korespondenčně. Hotovo by mělo být v pátek. Není to přitom jediná novinka pražské kandidátky hnutí ANO. Vedení se do ní rozhodlo zasáhnout mnohem víc. A to navzdory své pražské organizaci.