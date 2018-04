Macron označil před europoslanci Evropskou unii za jedinečný, ale křehký model

ŠTRASBURK Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý před europoslanci hájil Evropskou unii jako jedinečný evropský projekt, který je třeba bránit před fascinací neliberálními postoji. EU musí ukázat světu svou suverenitu, a to nejen v obraně, ale i v ekonomice, řekl také francouzský prezident na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Někteří poslanci projev kritizovali jako příliš obecný, někomu chybělo, že se sám nevyjádřil k situaci v Sýrii. To Macron učinil až na výzvu europoslanců v diskusi s nimi.



„Někteří říkají, že lidé už Evropu nechtějí, a navrhují pozlacené a dobrodružné cesty.. Nesmíme ale přistupovat na hru populistů,“ uvedl Macron. Dodal, že nelze ze všeho obviňovat vedení EU a že je nutné nabídnout lidem konstruktivní řešení. Podle něj je třeba s lidmi hovořit a hledat společně odpovědi. Macron řekl, že proto v úterý také zahajuje konzultace s občany.

Francouzský prezident připomněl, že Evropa se nachází ve složitém období. Mnohé pochyby občanů jsou ovlivněny brexitem (chystané vystoupení Británie z EU) a národními egoismy. „Nejdůležitější v tomto složitém světě je neopustit demokracii,“ uvedl také Macron. EU označil za jedinečný model, který zajistil dlouhá desetiletí míru a prosperity.

„V jakém jiném místě na světě najdete takový model, který respektuje menšiny, rovnost mužů a žen, soukromí občanů?,“ ptal se Macron. Dodal, že EU „spojuje vášeň pro svobodu a rovnost a zároveň pochopení rozmanitosti“. Tento evropský model „je silnější než kterýkoli jiný, ale zároveň je velmi křehký, proto ho musíme každý den hájit“, zdůraznil.





Macronův projev byl označen za příliš obecný

Za velmi obecný označila Macronův projev česká europoslankyně Michaela Šojdrová, kterou také překvapilo, že se v projevu nezmínil o víkendovém bombardování Sýrie. „Je členem Evropské unie a já se ho ptám, jestli se domnívá, že společná unijní zahraniční a bezpečnostní politika se dá budovat bez konzultacích o tak zásadních věcech, jako je bombardování Sýrie,“ řekla k projevu Šojdrová. Dodala, že akci USA, Francie a Británie nezpochybňuje, ale podle ní měl Macron říct, zda tu věc konzultoval s hlavami států EU.

Macron se k Sýrii vyjádřil až v následné diskusi s europoslanci na jejich výzvu. Sobotní úder USA, Británie a Francie hájil s tím, že se bez obětí podařilo zrušit v Sýrii tři továrny na chemické zbraně. Dodal, že útoky nic neřeší a že je třeba pokračovat v diplomacii na půdě OSN.

Europoslanec Luděk Nidermayer na Macronově projevu ocenil, že prezident Francie hovořil jako unijní politik. „Nepřipadalo mi to nijak revoluční, ale ukázalo to, že Macron za tou Evropou a její rolí ve světě stojí a je pro to schopný leccos udělat,“ řekl Niedermayer. „Můžeme se jenom domýšlet, jaký bude jeho postoj, když všichni nebudou sdílet jeho pohled na Evropu a nebudou ochotni dělat kompromisy,“ uvedl Niedemayer k tomu, že Macron v úterý nehovořil o variantě „vícerychlostní Evropy“, jako to učinil v několika svých předchozích projevech.