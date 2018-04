Maďaři volí parlament, podle Orbána jde o budoucnost země

BUDAPEŠŤ V Maďarsku začaly v neděli ráno parlamentní volby, ve kterých podle jejich favorita a stávajícího premiéra Viktora Orbána jde o budoucnost země. Poté, co ve škole nedaleko svého domova v Budapešti tento odpůrce migrace odevzdal hlas, slíbil, že bude bojovat za svou zemi, napsala agentura Reuters.

Orbánův Fidesz si podle průzkumů připíše třetí vítězství v parlamentních volbách v řadě. „Poté, co dalo jasně najevo, že je proti migraci Bavorsko, Itálie, Česko a Rakousko, je nyní řada na Maďarsku,“ řekl Orbán portálu Origo v zveřejněném rozhovoru. V předvolební kampani se stavěl do role zachránce maďarské křesťanské kultury před muslimskou migrací do Evropy. Podle svých kritiků tak v Maďarsku rozdmýchává xenofobii.



Orbán novinářům u volební místnosti řekl, že hlasoval pro svůj Fidesz, protože to je „jediná bezpečná volba“, a že během dne hodlá mobilizovat voliče.

Orbán po výhrách v letech 2010 a 2014 využil přesvahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví, média a do klíčových pozic ve státní správě i byznysu dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodní organizace.



Podle průzkumu agentury Závecz zveřejněného v pátek Fidesz podporovalo 46 procent rozhodnutých voličů, druhý se umístil krajně pravicový Jobbik s 19 procenty a socialisté byli třetí se 14 procenty. Nicméně předvolební sondáže se mohou ukázat jak nepříliš vypovídající, protože třetina voličů byla nerozhodnutá a mnoho dalších lidí své skutečné preference tají.

Hlasování má skončit v 19:00 SELČ. Odhady z průzkumů mezi voliči při odchodu z volebních místností se neplánují a předběžné výsledky mají být známé pozdě večer.