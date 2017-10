‚Španělsko je rozdělené. Katalánsko je nejen rozdělené, ale teď i zraněné,‘ řekl Španěl

BARCELONA Dvaadvacetiletý Daniel z Barcelony šel v neděli odvolit v referendu. Byl svědkem násilí ze strany španělské policie vůči Kataláncům. Pro server Lidovky.cz popsal atmosféru v Barceloně.

„Byl jsem volit ve škole v Sabadellu, městě poblíž Barcelony. Po nějaké době tam vpadli zástupci pořádkových sil národní policie. Vzali volební urny. Byl jsem svědkem toho, jak policie začala hrubě odstrkovat lidi, aby se dostali právě k urnám. Lidé se velmi poklidně snažili bránit,“ vylíčil dvaadvacetiletý Daniel Cortés Serra z Barcelony pro server Lidovky.cz.

„Dovnitř se dostali tak, že rozbili dveře kladivem. Byla to chvíle plná napětí, ale lidé (Katalánci - pozn.red) byli poklidní a bez jakéhokoli násilí. Byli ale pohoršeni tím, jak se policie chovala,“ řekl.

„V této škole bylo násilí menší než na jiných volebních místech, ale vystřelili gumové projektily, které byly Katalánským parlamentem zakázány v roce 2014, ale které nikoho naštěstí vážně nezranily,“ dodal.

Násilný postup pořádkových jednotek španělské policie v Barceloně.

Daniel Cortés Serra není zastáncem nezávislosti Katalánska. „Možná nesouhlasím s tím, jak katalánská vláda zorganizovala referendum 1. října, více ale nesouhlasím se španělskou vládou. A právě proto jsem šel dnes volit,“ vysvětlil svůj pohled na události Daniel.

„Odvolil jsem ‚ne‘, protože nechci opustit Španělsko. Vím, že je více lidí jinde ve Španělsku, kteří nesouhlasí s naší současnou vládou. Proto jsem šel volit, věřím, že můžeme změnit věci k lepšímu společně,“ řekl. Podle jeho názoru, aby se tak mohlo stát, musí Katalánsko zůstat vně Španělska. Musí obě části španělské společnosti pracovat společně za „lepší zemi a lepší demokracii“.



Danielovi došla slova, jakými by popsal atmosféru v Barceloně. Byla místa, kde španělská policie tvrdě a násilně postupovala proti Kataláncům, i když byla i místa, jak sám říká, kde se odvolilo poklidně.

Daniel odvolil v referendu.

„Hlavně dnes cítím smutek. Smutek, protože jsem viděl policisty, jak násilně odstrkují lidi, navzdory tomu, že se katalánskému parlamentu podařilo uspořádat referendum, čímž jednoduše bránili své právo se rozhodnout,“ řekl. „Mám spoustu přátel, kteří jsou zastánci nezávislosti, ale důležité je, že s nimi můžu komunikovat, hovořit, diskutovat a vyslyšet jejich názory, a oni dělají to samé se mnou, i když náš názor není stejný. A já jím rozumím.“



Klima v Katalánsku je obecně prý podle Daniela špatné, ať už kvůli lidem z jedné strany nebo té druhé. Lidé chtějí změnu a někteří z nich ji vidí v referendu. „Ale policie nemá žádné právo, aby vyšli takto do ulic a bránili občanům. Tady není žádné právo ospravedlňující španělskou vládu, aby poslala policii namísto politického dialogu,“ dodal Daniel.

„Dnes je Španělsko rozdělené. A Katalánsko je nejen rozdělené, ale teď i zraněné,“ shrnul Daniel události nedělního dne, důležitého pro celé Španělsko a jeho budoucnost. „Oceňuji ale Katalánce za to, že byli pacifisté, dobře organizovaní a vášniví lidé. Zítra bude další den a uvidíme, zdali se věci změní nebo nikoliv. Jen doufám, že španělská vláda odpoví adekvátně na to, co dnes způsobili, a přestanou užívat slovo demokracie pro nic za nic,“ uzavřel téma říjnového katalánského referenda.