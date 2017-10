Vypršela lhůta k řešení nezávislosti Katalánska. Madrid mu může sebrat autonomii

MADRID Katalánskému premiérovi Carlesi Puigdemontovi ve čtvrtek vypršela lhůta, kterou mu minulý týden dal předseda španělské vlády Mariano Rajoy pro vysvětlení nejasností kolem vyhlášení nezávislosti autonomního regionu. Puigdemont má obnovit v Katalánsku stav neodporující španělské ústavě, jinak Madrid po schválení Senátem dočasně regionu omezí autonomii.

Dopoledne zřejmě mimořádně zasedne španělská vláda, jejíž šéf má být ovšem už odpoledne na summitu Evropské unie v Bruselu.

Převzít autonomii regionu španělské monarchie umožňuje článek 155 španělské ústavy, který dosud nebyl aplikován a který nespecifikuje, jak má takový krok vypadat.

Kompetence katalánské vlády a jednotlivých ministerstev by zřejmě přešly na odpovídající španělská ministerstva, která by jmenovala své zástupce pro Katalánsko. Média spekulují, že nejpravděpodobnější je minimálně převzetí katalánských financí a bezpečnostních složek.

Podle médií nejspíš článek 155 v nějaké podobě aktivován bude. Podle zdrojů ze španělské vlády by se tak ale nemuselo stát, pokud by katalánský premiér vyhlásil předčasné regionální volby. Neučiní-li tak on a článek 155 bude po souhlasu absolutní většiny Senátu uplatněn, vyhlásí prý nakonec nové volby v Katalánsku Madrid.

Vyhlásíme nezávislost, pokud omezíte autonomii

Pokud ve čtvrtek Madrid oznámí, že zahájil proces odebrání autonomie, vyhlásí podle zdroje agentury Reuters z regionální vlády premiér Puigdemont oficiálně nezávislost Katalánska.

Nynější spor Katalánska a španělské vlády vyvolalo referendum o nezávislosti, které se v Katalánsku konalo 1. října i přes zákaz Madridu. Většina hlasujících se v něm vyslovila pro odtržení od Španělska, účast však činila jen 43 procent. Mnoho volebních místností ale zůstalo uzavřeno, protože španělská vláda před hlasováním pohrozila trestním stíháním každému, kdo se na organizaci referenda bude podílet.

Už před hlasováním zabavila španělská policie statisíce volebních lístků i volební urny a při referendu zasáhla proti lidem, kteří den před hlasováním obsadili volební místnosti, aby se v nich mohlo hlasovat.

Minulé úterý katalánský premiér podle médií podepsal deklaraci o nezávislosti, ale její účinnost pozastavil, aby umožnil dialog s Madridem. Španělský premiér dal poté předsedovi katalánské vlády dvě lhůty. Ta první vypršela v pondělí a Puigdemont se v ní měl jasně vyjádřit, zda už nezávislost vyhlásil, či nikoli. Katalánský premiér to ale dodnes neobjasnil a v pondělí znovu vyzval Rajoye k dialogu; nespecifikoval ovšem, o čem má být. Španělská vláda nechce hovořit o ničem, co odporuje ústavě.

Podle některých komentátorů by řešením sporu mohlo být rozšíření katalánské autonomie, a to zejména ve správě financí, podobně jako to mají Baskicko a Navarra. Tyto dva autonomní regiony si samy vybírají daně a pak část odvádějí Madridu, zatímco ostatní španělské regiony pošlou daně do Madridu a ten jim pak část vrátí zpět. Ekonomicky silné Katalánsko si dlouhodobě stěžuje, že zpátky dostává malou částku.