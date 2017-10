Madrid při omezení autonomie Katalánska zřejmě převezme i vedení policie

BARCELONA Španělská vláda zřejmě v rámci omezení autonomie Katalánska převezme velení katalánské policie. Řekl to v pátek člen vedení vládní Lidové strany Fernando Martínez-Maíllo. V rozhovoru pro španělský rozhlas také uvedl, že katalánská vláda má ještě čas vývoj zvrátit, a to do konce příštího týdne, než bude omezení autonomie schvalovat Senát.

Martínez rovněž řekl, že cílem dočasného omezení autonomie budou nové volby v regionu. Ty by se podle páteční informace španělské televize mohly konat asi v lednu.



Španělská politička a tajemnice španělských socialistů Carmen Calvová v pátek v televizi uvedla, že v rámci omezení autonomie Madrid zřejmě převezme i kontrolu nad katalánskou televizí TV3 a nad vládním rozpočtem. „Vláda, média a bezpečnostní složky musí být neutrální,“ prohlásila Calvová, která se podle katalánského tisku zúčastnila jednání socialistů s vládou o návrhu na omezení autonomie.

Na otázku televizní moderátorky, zda „neutralita médií“ znamená kontrolu nad televizí TV3, Calvová odpověděla: „samozřejmě“. Podle ní je nutné, aby nevznikl podobný „chaos“, jako byl prý při referendu 1. října.

Mimořádná schůze vlády v sobotu

Jeden z lídrů vládních lidovců Martínez předpokládá, že kompetence bezpečnostních složek, které nyní spadají pod katalánské ministerstvo vnitra, přejdou na španělskou vládu, respektive španělské ministerstvo vnitra. Už dříve média psala i o tom, že Madrid převezme fiskální pravomoci nad Katalánskem, k čemuž už částečně sáhl v létě.

Konkrétní opatření k omezení autonomie Katalánska bude španělská vláda projednávat v sobotu na mimořádné schůzi. Rozhodla se k tomu poté, co katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek opět pohrozil vyhlášením nezávislosti, zároveň ale vyzval Madrid k dialogu. Člen vedení lidovců Martínez v pátek uvedl, že katalánská vláda se omezení pravomocí může ještě vyhnout, pokud do týdne, než rozhodne Senát, přestane porušovat ústavu a vyhlásí předčasné regionální volby.

To ale v pátek odmítl místopředseda katalánské vlády Oriol Junqueras. „Svolání voleb není nejlepší možností dalšího postupu. Máme mandát z referenda 1. října a ten naplníme,“ napsal Junqueras na twitteru s odkazem na referendum o nezávislosti. „Žijeme ve státě, kde korupčníci jsou na svobodě a Jordi Cuixart a Jordi Sánchez ve vězení. Nejlepší možností je nová republika,“ uvedl také Junqueras.

#laforcadelagent

Junqueras jmenoval dva separatistické lídry, kteří jsou ve vazbě od pondělka kvůli obvinění ze vzpoury. Té se měli dopustit organizováním protestů 20. září, které svolali poté, co španělská policie provedla kvůli plánovanému referendu razii na úřadech katalánské vlády a zadržela skupinu katalánských úředníků.

Za jejich propuštění se už několik dní konají v Barceloně protestní akce. V pátek zahájily organizace Katalánské národní shromáždění (ANC) a mnium Cultural, jejichž dva šéfové jsou ve vazbě, akci #laforcadelagent (Síla lidí).

V pátek například mají lidé ukázat svou sílu tím, že budou vybírat své peníze z velkých bank v Katalánsku (primárně tak měli učinit mezi 8:00 a 9:00 SELČ). Klienti bank Banco Sabadell a CaixaBank tak měli vyjádřit svůj nesouhlas s přesunem sídla těchto finančních ústavů mimo Katalánsko, k němuž se jejich vedení rozhodlo z obav před nejistou situací v případě nezávislosti regionu.