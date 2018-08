Mafián se propadá do šílenství. Tom Hardy je jako Al Capone k nepoznání

LOS ANGELES Biografický snímek Fonzo vypráví o Alu Caponeovi, který je ve vězeňské cele ponechán sám se svými běsy. Hlavní roli ztvárnil herec Tom Hardy, který je v převleku za mafiána Caponeho k nepoznání. Snímek zatím nemá oznámené datum premiéry.

Osm dlouhých let. Tak dlouho musel strávit ve vězení Al Capone (Tom Hardy), nejznámější gangster všech dob. Teď je mu 47, trpí demencí a navíc ho do cely přišly strašit přízraky jeho minulosti. Co je pro Caponeho minulost a co současnost? Co realita a co jen výplod choré mysli? Blíží se konec, ale Capone to ještě vzdát nehodlá. Snímek Fonzo se zaměří na poslední týdny v jeho životě.

Je již teď jasné, že půjde o herecký koncert pro Toma Hardyho. Toho maskéři změnili tak, že je k nepoznání. Podobný efekt mělo loni odhalení změny Garyho Oldmana pro roli Winstona Churchilla ve filmu Nejtemnější hodina (Darkest Hour).

Do režisérského křesla filmu Fonzo usedl usedl Josh Trank (Fantastická čtyřka, Kronika), který je i autorem scénáře. Kromě Toma Hardyho ve snímku hrají i Linda Cardelliniová, Matt Dillon, Kyle MacLachlan nebo Katherine Narducciová.

Ala Caponeho si ve filmech nebo seriálech zahrála celá řada herců. Kromě jiných i Ben Gazzara (Capone, 1975) nebo Robert de Niro (Neúplatní, 1987).