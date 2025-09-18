V neděli Prahou projedou historické tramvaje. Kde a kdy sledovat průvod 40 vozů

Pražská hromadná doprava slaví 150. výročí. Dopravní podnik proto v neděli 21. září vypraví tramvajový průvod jaký se běžně nevidí, hlavním městem projede 40 tramvají z různých období. Kdy a kudy průvod pojede?
Pražský dopravní podnik vypravil při příležitosti oslav 140 let městské...

Pražský dopravní podnik vypravil při příležitosti oslav 140 let městské hromadné dopravy v Praze slavnostní tramvajový průvod. | foto: ČTK

V průvodu ke 140. výročí pražského dopravního podniku bylo asi 40 tramvají od...
Zařazena byla i takzvaná koňka, která vyjela 23. září 1875 jako první vůz MHD v...
Tisíce lidí se v Praze přišly podívat na průvod tramvají.
Lidé si mohli vozy prohlédnout nejen zvenku, ale mohli se podívat i dovnitř.
U příležitosti kulatého výročí pražské MHD vyjede do ulic mimořádný slavnostní průvod tramvají. K vidění budou vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti.

V čele části kolony pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při své pražské premiéře v roce 1875. Za ním se seřadí přibližně čtyři desítky tramvají: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy dnešní doby. Některé absolvují celou trasu, jiné se připojí jen na její části.

150 let městské hromadné dopravy v Praze
Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil řadu akcí:

  • Den otevřených dveří vozovny Hloubětín
    20. 9.     10:00 až 16:00
    veřejnost si bude moci prohlédnout novou tramvaj Škoda 52Ta další novinky. dpp.cz
  • Výstavy a tematické expozice – například výstavní haly, expozice historických autobusů, trolejbusů a dalších vozidel. dpp.cz
  • Speciální vydání knih, dokumentů, her, sběratelské předměty, známky – vše ve znamení historie a současnosti pražské MHD. dpp.cz

Kde a kdy se připojit?

Program odstartuje dopolední výstavou všech zapojených tramvají přímo na trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. Výstava začne v 9:30 a potrvá do 11:00. Poté kolona vyrazí směrem na Florenc a dále do centra.

Průvod projede téměř dvanáctikilometrovou trasu centrem města. Vozy dorazí do cílové smyčky Špejchar okolo 13:00, kde bude pokračovat fotografování a doprovodný program.

Průvod dočasně omezí tramvajový i automobilový provoz podél trasy. DPP doporučuje využít metro. K výstavě vozidel je vhodná linka B (stanice Křižíkova nebo Invalidovna), pro sledování průvodu v centru pak linka A (například Staroměstská, Malostranská).

Jízdenky do jednotlivých vozů byly v prodeji od 5. září, jsou už vyprodané.

Trasa tramvajového průvodu

Časový harmonogram nedělního průvodu

  • 9:30–11:00 Výstava všech tramvají na trati v úseku Urxova – Invalidovna
  • 11:00 Odjezd průvodu

Odhadovaný průjezd čela kolony jednotlivými místy:

  • 11:13 Florenc
  • 11:20–11:35 Náměstí Republiky (komentovaný průjezd)
  • 11:40 Čechův most
  • 11:50 Mánesův most
  • 11:55 Křižovnické náměstí
  • 12:00 Národní divadlo
  • 12:15 Václavské náměstí
  • 12:25–12:40 Senovážné náměstí – odstavení koňky
  • 13:00–14:00 Ukončení průvodu ve smyčce Špejchar
