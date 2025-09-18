U příležitosti kulatého výročí pražské MHD vyjede do ulic mimořádný slavnostní průvod tramvají. K vidění budou vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti.
V čele části kolony pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při své pražské premiéře v roce 1875. Za ním se seřadí přibližně čtyři desítky tramvají: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy dnešní doby. Některé absolvují celou trasu, jiné se připojí jen na její části.
150 let městské hromadné dopravy v Praze
Kde a kdy se připojit?
Program odstartuje dopolední výstavou všech zapojených tramvají přímo na trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. Výstava začne v 9:30 a potrvá do 11:00. Poté kolona vyrazí směrem na Florenc a dále do centra.
Průvod projede téměř dvanáctikilometrovou trasu centrem města. Vozy dorazí do cílové smyčky Špejchar okolo 13:00, kde bude pokračovat fotografování a doprovodný program.
Průvod dočasně omezí tramvajový i automobilový provoz podél trasy. DPP doporučuje využít metro. K výstavě vozidel je vhodná linka B (stanice Křižíkova nebo Invalidovna), pro sledování průvodu v centru pak linka A (například Staroměstská, Malostranská).
Jízdenky do jednotlivých vozů byly v prodeji od 5. září, jsou už vyprodané.
Časový harmonogram nedělního průvodu
Odhadovaný průjezd čela kolony jednotlivými místy: